Άντι Μπέρναμ: Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Άντι Μπέρναμ θα αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος από τον Κιρ Στάρμερ σήμερα, Παρασκευή (17/7), αφού εξασφάλισε την υποστήριξη των βουλευτών του κόμματος.

Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου - ο έβδομος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε μόλις 10 χρόνια.

Πότε γίνεται πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ;

Ο Μπέρναμ γίνεται αρχηγός των Εργατικών σήμερα (17/7), αλλά δεν θα γίνει πρωθυπουργός παρά μόνο τη Δευτέρα (20/7), τρεις ημέρες αργότερα.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με τον Στάρμερ να συναντά τον βασιλιά Κάρολο για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του από τη θέση του πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια ο βασιλιάς θα συναντήσει τον Μπέρναμ, στον οποίο θα ζητήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Μόλις ο Μπέρναμ αποδεχθεί την εντολή, θα γίνει και επίσημα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Και οι δύο συναντήσεις πραγματοποιούνται συνήθως στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο Μπέρναμ στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τη Ντάουνινγκ Στριτ, όπου αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία έξω από τον αριθμό 10.

Άντι Μπέρναμ: Πώς έφτασε μέχρι εδώ;

Ο Στάρμερ κέρδισε μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές πριν από δύο χρόνια, αλλά άρχισε να χάνει τη στήριξη της κοινής γνώμης μέσα σε λίγες εβδομάδες από την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά από μια σειρά πολιτικών λαθών και αλλαγών πορείας.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για πολλούς βουλευτές των Εργατικών ήταν όταν το δεξιό κόμμα Reform UK επικράτησε στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, γεγονός που έκανε πολλούς να φοβούνται ότι ο ηγέτης του, Νάιτζελ Φάρατζ, θα κέρδιζε τις επόμενες γενικές εκλογές.

Ο Μπέρναμ είχε εδώ και καιρό φιλοδοξίες να γίνει αρχηγός των Εργατικών, αλλά μπορούσε να διεκδικήσει την ηγεσία μόνο ως εν ενεργεία βουλευτής.

Επέστρεψε στο Κοινοβούλιο πριν από έναν μήνα μέσω αναπληρωματικών εκλογών, με τη νίκη του απέναντι στον υποψήφιο του Reform να πείθει πολλούς βουλευτές των Εργατικών ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να αντικαταστήσει τον Στάρμερ.

Άλλα κορυφαία στελέχη των Εργατικών - όπως ο πρώην υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ - εγκατέλειψαν τις δικές τους φιλοδοξίες για την ηγεσία και στήριξαν τον Μπέρναμ, μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος.

Έτσι, ο Μπέρναμ θα γίνει αρχηγός των Εργατικών χωρίς εκλογική διαδικασία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πρωθυπουργοί δεν εκλέγονται απευθείας, όπως συμβαίνει με τους προέδρους στις ΗΠΑ ή τη Γαλλία. Είναι οι αρχηγοί του κόμματος που διαθέτει τους περισσότερους βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αλλάξει πρωθυπουργό χωρίς εκλογές - κάτι που συμβαίνει όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.

Ο Μπέρναμ θα μπορούσε να προκηρύξει γενικές εκλογές μόλις αναλάβει την πρωθυπουργία, αλλά φαίνεται πως έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Τι σχεδιάζει να κάνει ο Μπέρναμ ως πρωθυπουργός;

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει σε γενικές γραμμές στις πολιτικές με τις οποίες εξελέγησαν οι Εργατικοί το 2024 - κυρίως στη δέσμευση να μην αυξήσει τους βασικούς συντελεστές του φόρου εισοδήματος, τον ΦΠΑ ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Ωστόσο, έχει αρχίσει να παρουσιάζει και ορισμένα δικά του σχέδια πολιτικής.

Βασική προτεραιότητά του θα είναι να μεταφέρει περισσότερες εξουσίες από το Κοινοβούλιο προς τα δημοτικά συμβούλια και τις τοπικές αρχές. Αυτό θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο έλεγχο από τις τοπικές διοικήσεις σε τομείς όπως η στέγαση και οι μεταφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλει να δημιουργήσει μια ακόμη ομάδα της Ντάουνινγκ Στριτ, πάνω από 240 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, με έδρα το Μάντσεστερ.

Ο Μπέρναμ έχει επίσης αφήσει να εννοηθούν οι προθέσεις του σχετικά με την πρόνοια, την κοινωνική φροντίδα, τη μετανάστευση και την άμυνα, ενώ έχει υποδείξει ότι ένας φόρος περιουσίας θα μπορούσε να βρίσκεται στο τραπέζι. Ωστόσο, σε πολλούς τομείς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει συγκεκριμένες πολιτικές.

Θα χρειαστεί επίσης να διορίσει βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, όπως τον υπουργό Οικονομικών, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Εξωτερικών.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα μέλος της κυβέρνησής του.

Ποια είναι η σύζυγος του Άντι Μπέρναμ;

Ο Μπέρναμ είναι παντρεμένος με τη Μαρί-Φρανς φαν Χιλ. Γνωρίστηκαν όταν ήταν φοιτητές στο Κολέγιο Φιτζγουίλιαμ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το 1989.

Είναι μαζί για περισσότερα από 30 χρόνια και παντρεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η φαν Χιλ έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του μάρκετινγκ και της στρατηγικής. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τον Τζίμι, τη Ρόζι και την Άνι.

Τι έκανε πριν γίνει πρωθυπουργός;

Ο Μπέρναμ γεννήθηκε στο Λίβερπουλ το 1970 και μεγάλωσε στο Τσέσαϊρ. Είναι φανατικός φίλαθλος της Έβερτον και ασχολείται έντονα με τον αθλητισμό.

Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και αρχικά εργάστηκε στη δημοσιογραφία πριν περάσει στην πολιτική στις αρχές της δεκαετίας των 20 ετών.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2001 και ανέλαβε υπουργικές θέσεις στην κυβέρνηση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, Γκόρντον Μπράουν, πριν τελικά αποχωρήσει από τη Βουλή το 2017.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία των Εργατικών και έχασε και στις δύο περιπτώσεις.

Πιο πρόσφατα, ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ (Greater Manchester), θέση που κατείχε από το 2017 μέχρι τον περασμένο μήνα.

Ως δήμαρχος απέσπασε επαίνους για το έργο του στον μετασχηματισμό του συστήματος μεταφορών της περιοχής και απέκτησε ισχυρή φήμη ως εκπρόσωπος της βόρειας Αγγλίας.

Τι έχουν πει άλλοι ηγέτες του κόσμου για τον Μπέρναμ;

Δεν έχουν σχολιάσει πολλοί διεθνείς ηγέτες την άνοδο του Μπέρναμ στην εξουσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει πει πολλά μέχρι στιγμής για τον Μπέρναμ, αλλά έχει δηλώσει ότι υποψιάζεται πως είναι «εξαιρετικά φιλελεύθερος». Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του πολιτικού φάσματος.

Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν αναμένει αλλαγή στις κακές σχέσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο με τον Μπέρναμ στην εξουσία.

Η βρετανική στήριξη προς την Ουκρανία και η εχθρική στάση της Ρωσίας απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των πρόσφατων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Στην Ουκρανία υπάρχει κάποια ανησυχία για τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας στη Βρετανία. Ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι η βρετανική στήριξη «δεν θα αλλάξει» όταν αναλάβει ο νέος πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από BBC