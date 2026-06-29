Άντι Μπέρναμ: Παρουσίασε το πρώτο πολιτικό του σχέδιο - Τι είπε στην ομιλία του

Ο τέως δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ παρουσίασε το πρώτο μεγάλο πολιτικό του σχέδιο μετά την επιστροφή του στο βρετανικό κοινοβούλιο, σκιαγραφώντας το όραμά του για τη διακυβέρνηση της χώρας, σε περίπτωση που αναλάβει την πρωθυπουργία.

Στην ομιλία του στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ υποστήριξε ότι το πολιτικό σύστημα του Γουέστμινστερ «έχει πάψει να λειτουργεί», ενώ υποσχέθηκε αποκέντρωση της εξουσίας, ενίσχυση των περιφερειών και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που αποκάλεσε «Manchesterism» κατά τα πρότυπα της πόλης, που υπήρξε δήμαρχος.

«Η πολιτική είναι διαλυμένη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται μια «επανεκκίνηση» έπειτα από μια δεκαετία πολιτικής αστάθειας μετά το Brexit και δύο δεκαετίες στασιμότητας στα εισοδήματα. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι και η δική του γενιά πολιτικών φέρει ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση.

Andy Burnham has said he will "take power out of the centre", with an expansion of the prime minister's office to Manchester - what he calls "No 10 North".



In his first major policy speech since launching his bid to become PM he said it will be the "nerve centre of a re-wired… pic.twitter.com/DOf6LiudIq — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 29, 2026

Άντι Μπέρναμ: Η δημιουργία ενός «Number 10 North»

Κεντρική εξαγγελία της ομιλίας του ήταν η δημιουργία ενός «Number 10 North» (κατά το πρωθυπουργικό κτίριο της Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο), ενός νέου κυβερνητικού κέντρου στο Μάντσεστερ, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με την πρωθυπουργική κατοικία. Σύμφωνα με τον Άντι Μπέρναμ, θα αποτελέσει το «νευρικό κέντρο μιας ανασχεδιασμένης Βρετανίας», συντονίζοντας την αποκέντρωση εξουσιών και πόρων προς τις περιφέρειες. Οι βασικές του αρμοδιότητες θα είναι η μεταρρύθμιση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, η επαναβιομηχάνιση και η αναζωογόνηση τοπικών κοινωνιών.

Ο Μπέρναμ υποσχέθηκε επίσης το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής κοινωνικών κατοικιών από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως ανέφερε, η Βρετανία έχει χάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο δημοτικές κατοικίες από τη δεκαετία του 1980, γεγονός που, όπως είπε, βρίσκεται στον πυρήνα της στεγαστικής κρίσης και της πίεσης στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση αδρανών δημόσιων εκτάσεων, ώστε να περιοριστεί το κόστος κατασκευής.

🚨 BREAKING: Andy Burnham officially announces "No 10 North" which will be based in Manchester



"But it will only be based here. The job of No 10 north will be to make power flow into the Midlands, into the South West, into the East of England, and yes, into London" pic.twitter.com/JNqnDkIRt4 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 29, 2026

Το οικονομικό σχέδιο του Άντι Μπέρναμ

Στην οικονομία δεσμεύτηκε να μεταρρυθμίσει τη φορολογία των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις και τα εμπορικά κέντρα των πόλεων, επιμένοντας ότι όλα αυτά θα γίνουν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, εξήγγειλε νέες αρμοδιότητες για τις περιφέρειες της Αγγλίας, αλλά και πρόσθετες εξουσίες για το Λονδίνο, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιβάλλεται από το κέντρο αλλά πρέπει να χτίζεται σε τοπικό επίπεδο.

Στην ομιλία του παρουσίασε το λεγόμενο «Manchesterism», ένα μοντέλο διακυβέρνησης που, όπως είπε, βασίζεται στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη δημοσιονομική πειθαρχία, στις επενδύσεις σε υποδομές και στην κρατική παρέμβαση όπου αυτή κρίνεται αναγκαία. Υποστήριξε ακόμη ότι το Γουάιτχολ αφιερώνει υπερβολικό χρόνο στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις αντί στη λήψη αποφάσεων, ενώ κατηγόρησε την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Λονδίνο ότι εμποδίζει την ανάπτυξη της υπόλοιπης χώρας.

Ωστόσο, η παρουσίαση του σχεδίου συνοδεύτηκε και από κριτική, καθώς ο Μπέρναμ αποχώρησε χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Η ομάδα του απέδωσε την απόφαση σε χρονικούς περιορισμούς, όμως πολιτικοί αντίπαλοι και σχολιαστές χαρακτήρισαν ασυνήθιστη την επιλογή για έναν πολιτικό που διεκδικεί την πρωθυπουργία.

Με πληροφορίες από Sky News