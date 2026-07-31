Άντι Μπέρναμ: Οι διαδικτυακές συνεντεύξεις δεν δίνουν στους εργοδότες την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψηφίους

Οι εργοδότες δεν πρέπει να βασίζονται τόσο πολύ στις διαδικτυακές συνεντεύξεις εργασίας κατά την πρόσληψη, καθώς αυτές δεν αποτυπώνουν την προσωπικότητα και το πάθος των υποψηφίων, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ.

«Ένα πράγμα που πραγματικά δεν μου αρέσει είναι αυτή η σημερινή κουλτούρα των συνεντεύξεων μέσω Zoom ή Teams», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε ένα podcast για την επαγγελματική σταδιοδρομία, προσθέτοντας: «Πώς μπορεί ένας νέος να αναδειχθεί σε μια τέτοια κατάσταση;».

Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών να μην εργάζονται ούτε να σπουδάζουν, και τις κενές θέσεις εργασίας να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, οι εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να εξετάσουν τις αιτήσεις και προτιμούν τις διαδικτυακές συνεντεύξεις αντί των δια ζώσης.

Ο Μπέρναμ δεν υποστηρίζει τις διαδικτυακές συνεντεύξεις

Ορισμένοι νέοι δήλωσαν στο BBC ότι η εμπειρία του να υποβάλλουν αιτήσεις για εκατοντάδες θέσεις εργασίας και να μην λαμβάνουν ποτέ απάντηση είναι «σκληρή».

Αυτό συμβαίνει καθώς περίπου το 89% των υπεύθυνων προσλήψεων στη Βρετανία δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πρόσληψης φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του LinkedIn.

Σε συνομιλία με τον πρώην πολιτικό σύμβουλο Τζίμι ΜακΛάφλιν στο podcast του «Jimmy's Jobs of the Future», ο Μπέρναμ εξέφρασε την ανησυχία του ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν καθιστά τις διαδικασίες πρόσληψης «πιο δίκαιες».

«Πώς μπορείς να μεταδώσεις μέρος της προσωπικότητάς σου, του πάθους σου;» ρώτησε, αναφερόμενος στις διαδικτυακές συνεντεύξεις. «Μου φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί εις βάρος όσων διαθέτουν αυτή την πλευρά του χαρακτήρα τους και υπέρ όσων απλώς δίνουν πιο τυποποιημένες απαντήσεις».

«Πραγματικά ανησυχώ γι’ αυτό και το έχω παρατηρήσει σε σχέση με τα παιδιά μου και την κατάστασή τους».

Τι προβλέπεται για το μέλλον της εκπαίδευσης

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο νέοι ηλικίας 16-25 ετών δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 και πλέον ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Μια εκτενής μελέτη του πρώην υπουργού Άλαν Μίλμπερν διαπίστωσε ότι οι ευκαιρίες εργασίας και σταδιοδρομίας για τους νέους «δεν αυξάνονται, αλλά συρρικνώνονται», με έναν στους έξι να αναμένεται να βρίσκεται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε πέντε χρόνια, εκτός αν ληφθούν μέτρα.

«Κινδυνεύουμε να έχουμε μια χαμένη γενιά», καθώς οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν μια «τέλεια καταιγίδα» προκλήσεων, προειδοποίησε ο Μίλμπερν τον Μάιο.

Ο Μπέρναμ ανέφερε επίσης στο podcast ότι οι εταιρείες που προσφέρουν προγράμματα πρακτικής άσκησης έξι εβδομάδων για εφήβους θα μπορούσαν να έχουν προτεραιότητα στην ανάθεση κρατικών συμβάσεων.

Είπε ότι επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης διάρκειας 45 ημερών, ώστε να δοθεί στους 16-18χρονους η ευκαιρία να περάσουν περισσότερο χρόνο με έναν εργοδότη και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε επίσης τα ανώτερα στελέχη να προσφέρουν στους νέους που δεν διαθέτουν ισχυρά δίκτυα επαφών την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη δουλειά τους.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τον Μπέρναμ την Τρίτη σχετικά με τα σχέδια για τη δημιουργία νέων διαδρομών τεχνικής εκπαίδευσης για 14χρονους, οι οποίες θα τεθούν σε ίση βάση με τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές πορείες.

Από την 10η τάξη, οι μαθητές θα μπορούν να συνδυάζουν βασικά μαθήματα, όπως τα αγγλικά και τα μαθηματικά, με τεχνική εκπαίδευση που συνδέεται με θέσεις εργασίας στην περιοχή τους.

Με πληροφορίες από BBC