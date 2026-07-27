Άντι Μπέρναμ: Ο Ζελένσκι ο πρώτος ηγέτης με τον οποίο θα συναντηθεί - Η ατζέντα της επίσκεψης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα υποδεχθεί τη Δευτέρα στο Λονδίνο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Μπέρναμ με ξένο ηγέτη από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη «σταθερή και ανυποχώρητη» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από το ταξίδι του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, καθώς ο Ουκρανός ηγέτης εντείνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία.

Η ατζέντα της συνάντησης Μπέρναμ - Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει εκ νέου την ενίσχυση της αμυντικής βοήθειας, την ώρα που Μόσχα και Κίεβο κλιμακώνουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση για την επίλυση της σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε τέλμα, καθώς η προσοχή της Ουάσινγκτον έχει στραφεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι δύο ηγέτες θα μεταβούν σε ναυτική βάση, όπου θα συνομιλήσουν με Βρετανούς και Ουκρανούς στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε αργά την Κυριακή η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Μπέρναμ θα δεσμευτεί για τη διατήρηση του «ισχυρού δεσμού μεταξύ των δύο εθνών», επαναλαμβάνοντας όσα ανέφερε στον Ουκρανό πρόεδρο σε τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη Δευτέρα, μόλις λίγες ώρες μετά τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ.

«Η Βρετανία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, ώμο με ώμο, και η στήριξή μας παραμένει ακλόνητη», δήλωσε ο Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητά μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από AFP