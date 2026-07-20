Άντι Μπέρναμ: Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Τραμπ

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε σήμερα τα καθηκοντά του, μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον διαβεβαίωσε ότι παραμένει δεσμευμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια», ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Τραμπ τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Μπέρναμ υπογράμμισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα.

Ο Άντι Μπέρναμ προσκάλεσε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί το Μάντσεστερ.

Συνομιλία με τον Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε τη διαβεβαίωση του Άντι Μπέρναμ ότι η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή.

Μετά τη συνομιλία του με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό, ο Ζελένσκι έγραψε στο Χ:

«Χάρηκα που μίλησα με τον Άντι Μπέρναμ και τον συνεχάρην για την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκτιμώ πραγματικά το γεγονός ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία και τον λαό μας θα παραμείνει σταθερή. Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια σεβασμού προς τον ουκρανικό λαό, καθώς και για τα συλλυπητήριά σας προς τις οικογένειες και τους αγαπημένους των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις.

Η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν οικοδομήσει την ισχυρότερη συνεργασία στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και σίγουρα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυσή της.

Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε τη μελλοντική μας συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής μας στον Συνασπισμό κατά των Βαλλιστικών Πυραύλων, σε μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Ευχαριστώ, Άντι. Ευχαριστώ, Βρετανία!»

Νέος υπουργός Οικονομικών ο Τζον Χίλι

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο 66χρονος Χίλι παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στον στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Ο Χίλι, δημοφιλής βετεράνος πολιτικός των Εργατικών, δεν θεωρείτο πιθανός υποψήφιος για το σημαντικότερο οικονομικό υπουργείο. Ωστόσο, είχε υπηρετήσει ως υφυπουργός Οικονομικών μεταξύ 2002-7.

Ο στόχος του τώρα θα είναι να βοηθήσει τον Μπέρναμ να βρει περισσότερους πόρους για να επενδύσει στην άμυνα.