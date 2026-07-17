Άντι Μπέρναμ: Η πρώτη του ομιλία ως αρχηγός των Εργατικών - «Θα είμαι ηγέτης για όλη τη Βρετανία»

Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγη επίσημα την Παρασκευή νέος ηγέτης του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη διαδικασία που ανοίγει τον δρόμο για να αναλάβει την πρωθυπουργία τη Δευτέρα.

Το κεντροαριστερό κόμμα ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας για την ανάδειξη του διαδόχου του απερχόμενου πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην οποία ο Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος.

Η εκλογή του θεωρούνταν δεδομένη, καθώς μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχε εξασφαλίσει τις υπογραφές στήριξης 379 από τους 403 βουλευτές των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Breaking News: Andy Burnham was installed as the leader of Britain’s Labour Party, a final step before becoming prime minister on Monday. https://t.co/WMMUNTtIB8 — The New York Times (@nytimes) July 17, 2026

Άντι Μπέρναμ: Τι είπε στην πρώτη του ομιλία

Ο Άντι Μπέρναμ, όπως αναφέρουν σχετικά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στην πρώτη του ομιλία ως αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και, μετέπειται, Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Άντι Μπέρναμ άσκησε κριτική στη νεοφιλελεύθερη στροφή που πήρε η Βρετανία τη δεκαετία του 1980, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για τη συνεισφορά του, ενώ τόνισε πως θα «είναι ηγέτης για όλη τη χώρα».

Ο Άντι Μπέρναμ, μεταξύ άλλων, ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας ορισμένους από τους πολιτικούς που, όπως είπε, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του. Εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ντέιβιντ Μπλάνκετ: «Υπήρξα κοινοβουλευτικός ιδιωτικός του γραμματέας στην πρώτη μου εμπειρία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Όμως, όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε ο πιο αληθινός μέντοράς μου.

Και είναι πραγματικά υπέροχο που είστε εδώ σήμερα, λόρδε Μπλάνκετ, Ντέιβιντ, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα. Θα έλεγα ότι μου έμαθε όλα όσα ξέρω, αλλά όχι, σίγουρα όχι όταν πρόκειται για το ποδόσφαιρο. Είναι όμως υπέροχο που βρίσκεστε εδώ μαζί μου σήμερα, Ντέιβιντ» συνέχισε.

Andy Burnham is about to be named Labour Party leader



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Οι πέντε δεσμεύσεις του Μπέρναμ στους Εργατικούς

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τη Ντέιμ Μάργκαρετ Μπέκετ, την οποία χαρακτήρισε «υπέροχη φίλη», λέγοντας πως «ήταν πάντα εκεί για να μου δίνει την ώθηση που χρειαζόμουν».

Τέλος, ξεχώρισε τον πρώην ηγέτη των Εργατικών Νιλ Κίνοκ: «Για όσους θέλουν κάποιον να κατηγορήσουν, να ο άνθρωπος που μπορείτε να θεωρήσετε υπεύθυνο», είπε αστειευόμενος.

«Είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε τον νεαρό Άντι Μπέρναμ στα βορειοδυτικά της Αγγλίας, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, με μια ρητορική που, κατά τη γνώμη μου, παραμένει αξεπέραστη στη σύγχρονη πολιτική. Δεν θα στεκόμουν σήμερα εδώ, ούτε θα είχα ενταχθεί σε αυτό το σπουδαίο κόμμα το 1985, αν δεν υπήρχε ο θρύλος που λέγεται Νιλ Κίνοκ».

Παράλληλα, ο Άντι Μπέρναμ παρουσίασε πέντε βασικές δεσμεύσεις, λέγοντας ότι στόχος του είναι να κάνει το Εργατικό Κόμμα «καλύτερο». «Πρώτον, θα εργαστώ ακούραστα για να οικοδομήσουμε μια κουλτούρα μιας ενιαίας ομάδας των Εργατικών, γιατί η αλλαγή ξεκινά από εμάς», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι εσωκομματικές συγκρούσεις αποτελούν «πολυτέλεια», το κόστος της οποίας το πληρώνουν κυρίως όσοι έχουν περισσότερο ανάγκη το Εργατικό Κόμμα.

«Έχω στηρίξει όλους τους ηγέτες των Εργατικών στη διάρκεια της ζωής μου, γιατί πιστεύω ότι ένα ενωμένο Εργατικό Κόμμα και ένα ενωμένο εργατικό κίνημα αποτελούν την καλύτερη ελπίδα για τη χώρα μας».

Οι πέντε δεσμεύσεις του, όπως τις ανακοίνωσε είναι να οικοδομήσει μια κουλτούρα «μίας ενιαίας ομάδας των Εργατικών», να εργαστεί για τη δημιουργία «μιας νέας πολιτικής», να αλλάξει την «πολιτική κατεύθυνση» του κόμματος, να είναι ηγέτης «σε κάθε γωνιά» του Ηνωμένου Βασιλείου, για τον βορρά, τον νότο, την ανατολή και τη δύση, καθώς και για τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία και να μεταφέρει περισσότερες εξουσίες από το Γουέστμινστερ και το Γουάιτχολ στις τοπικές κοινωνίες.

"We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again," Andy Burnham says after becoming Labour Party leader



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«Θα είμαι ηγέτης για όλη τη Βρετανία»

Ο Μπέρναμ απάντησε και στην κριτική ότι επικεντρώνεται υπερβολικά στο Μάντσεστερ και στη βόρεια Αγγλία: «Θα είμαι ηγέτης για τον βορρά, τον νότο, την ανατολή και τη δύση, για τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, η βόρεια Αγγλία μου έχει προσφέρει τα πάντα. Και εγώ προσπάθησα να της δώσω την πιο δυνατή φωνή που μπορούσα. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Τώρα όμως θα κάνω το ίδιο για κάθε περιοχή της χώρας, γιατί όπου κι αν κοιτάξω βλέπω τις ίδιες προκλήσεις».

«Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν στη νοτιοδυτική Αγγλία όπως και στη βορειοδυτική, στην Ανατολική Αγγλία όπως και στη βορειοανατολική. Αυτή είναι η στιγμή να μιλήσουμε για όλα τα μέρη της χώρας και να ενώσουμε τους ανθρώπους γύρω από έναν κοινό σκοπό» είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι αγαπά «κάθε γωνιά αυτής της χώρας», αλλά και «όλες τις διαφορετικές προφορές», αστειευόμενος ότι αγαπά μόνο «μερικές από τις ποδοσφαιρικές ομάδες».

🚨 BREAKING: Andy Murray Burnham is now Leader of the Labour Party



He will become the 59th UK Prime Minister on Monday pic.twitter.com/JjAcRN5UQe — Politics UK (@PolitlcsUK) July 17, 2026

Η κριτική για τη δεκαετία του 1980

Ο νέος ηγέτης των Εργατικών εξήγησε το πολιτικό του όραμα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα ακολούθησε λανθασμένη πορεία εδώ και δεκαετίες: «Είμαι πεπεισμένος ότι η Βρετανία πήρε μια σειρά από λάθος δρόμους τη δεκαετία του 1980. Η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε στο κέντρο και η οικονομική εξουσία ιδιωτικοποιήθηκε. Η χώρα έχασε τον έλεγχο βασικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως η στέγαση, το νερό, η ενέργεια και οι μεταφορές, αφήνοντας τους πολίτες αντιμέτωπους με υψηλότερο κόστος ζωής».

Όπως είπε, οι πολιτικές αυτές οδήγησαν στη συγκέντρωση ακόμη μεγαλύτερου πλούτου και εξουσίας «στα χέρια λιγότερων ανθρώπων και λιγότερων περιοχών», ενώ επί τέσσερις δεκαετίες η πολιτική και οικονομική ισχύς απομακρύνθηκε από τις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μπέρναμ επέμεινε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αποφάσεις για τη σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησής του, παρά τα δημοσιεύματα που θέλουν τη νυν υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ να αναλαμβάνει υπουργός Οικονομικών.

«Θα ηγηθώ αυτού του κόμματος με αυτό το πνεύμα. Δεν θα επιδιώξω να τιμωρήσω ή να θέσω στο περιθώριο μέλη επειδή έχουν διαφορετικές, αλλά ειλικρινείς, απόψεις. Θα χτίσουμε την ενότητα μέσα από τον σεβασμό σε όλες τις αποχρώσεις της γνώμης.

Και, αντίθετα με όσα ίσως συνεχίζετε να διαβάζετε, δεν έχω ακόμη αποφασίσει ποιοι θα βρίσκονται στην κορυφαία ομάδα μου. Σύντομα όμως θα το κάνω.

Και όταν ανακοινώσω τις επιλογές μου, θα δείτε ότι θα εκπροσωπούν κάθε πλευρά του κόμματός μας, όλες τις κοινότητες και κάθε περιοχή της χώρας. Θα είναι μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη ομάδα Εργατικών, που θα υπηρετεί μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη Βρετανία» τόνισε.

Με πληροφορίες από Sky New