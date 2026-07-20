Άντι Μπέρναμ: Οι πρώτες δηλώσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ - Έχει έτοιμο ένα 10ετές σχέδιο για τη Βρετανία

Πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέλαβε από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Άντι Μπέρναμ.

Ο Βρετανος πρωθυπουργός- πλέον- κατά τις πρώτες του δηλώσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε πως οι πολιτικοί πρέπει να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ για πρώτη φορά, τόνισε επίσης, ότι γνωρίζει πως «οι άνθρωποι στην πατρίδα μας έχουν βαρεθεί την πολιτική» και συνέχισε: «Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας: Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Θα γίνουμε».

🚨 BREAKING: Andy Burnham pledges to end homelessness in Britain as his first act as PM



"I will soon go through that door behind me and issue my first instruction: to end rough sleeping in our country" pic.twitter.com/gFMTNuaNBH — Politics UK (@PolitlcsUK) July 20, 2026

«Ας κάνουμε αυτή την στιγμή, την στιγμή που η Βρετανία θα αρχίσει να πιστεύει ξανά, την στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα. Θα παρουσιάσω ένα νέο σχέδιο για τη Βρετανία, ένα 10ετές σχέδιο» συμπλήρωσε.

«Σύντομα θα περάσω από εκείνη την πόρτα πίσω μου (σσ. Ντάουνινγκ Στριτ) και θα δώσω την πρώτη μου εντολή: να βάλουμε τέλος στην αστεγία στους δρόμους της χώρας μας» τόνισε επίσης.

Νωρίτερα, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ορίστηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχμαν.

Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που διορίζει ο Κάρολος από όταν ανέλαβε τον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.

Σημειώνεται πως ο Αντι Μπέρναμ, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, ανέλαβε σήμερα καθήκοντα πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι ο έκτος πρωθυπουργός που εισέρχεται στην Ντάουνινγκ Στριτ την τελευταία δεκαετία.

Από τον Στάρμερ στον Μπέρναμ

Ο επονομαζόμενος «Βασιλιάς του Βορρά», διαδέχτηκε τον Κιρ Στάρμερ, νικητή των εκλογών του 2024 που εξασφάλισαν συντριπτική νίκη του Εργατικού Κόμματος βάζοντας τέλος στην 14ετή αλληλοδιαδοχή συντηρητικών κυβερνήσεων.

Ενισχυμένος από την υποστήριξη του 95% περίπου των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, ο Αντι Μπέρναμ έγινε την Παρασκευή ηγέτης των Εργατικών, απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβει τα ηνία της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του στις 22 Ιουνίου αφού είδε την δημοφιλία του να καταρρέει παράλληλα με την αύξηση της αμφισβήτησής του στο εσωτερικό του κόμματός του, έπειτα από μία σειρά κατακρινόμενων αποφάσεων, πολεμικής και τις διαδοχικές ήττες σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε και το τελετουργικό το οποίο έχουν συνηθίσει οι Βρετανοί τα τελευταία χρόνια λόγω της συχνής εναλλαγής των πρωθυπουργών.

Ο Κιρ Στάρμερ εκφώνησε σύντομη αποχαιρετιστήρια ομιλία στην Ντάουνινγκ Στριτ πριν μεταβεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ'.

Επειτα ήρθε η σειρά του Αντι Μπέρναμ να συναντήσει τον βασιλιά, ο οποίος του ζήτησε να σχηματίσει κυβέρνηση, φτάνοντας στη συνέχεια στην Ντάουνινγκ Στριτ όπου κατά τις πρώτες του δηλώσεις ως πρωθυπουργός παρουσίασε το όραμά του για τη χώρα.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί το απόγευμα.

Πολλοί αναρωτιούνται για τον διάδοχο της Ρέιτσελ Ριβς στο πόστο του υπουργού Οικονομικών. Πολλά ονόματα έχουν κυκλοφορήσει, ανάμεσά τους το όνομα της Σαμπάνα Μαχμούντ, μέχρι σήμερα υπουργού Εσωτερικών που εφάρμοσε αυστηρή πολιτική απέναντι στην Μετανάστευση.

Ο Αντι Μπέρναμ θα πρέπει να βρει απαντήσεις στα προβλήματα που προκάλεσαν την πτώση του προκατόχου του με πρώτα την άτονη οικονομική ανάπτυξη, την επίμονη κρίση του κόστους διαβίωσης. Τα περιθώρια ελιγμών που διαθέτει, είναι μικρά εξαιτίας του πολύ υψηλού δημόσιου χρέους.

Οι Εργατικοί υπολογίζουν στον Αντι Μπέρναμ για την ανακοπή της πορείας του ακροδεξιού κόμματος Reform UK προς την εξουσία. Το ακροδεξιό κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του 2029.

Επειτα από τις δύο του αποτυχίες στην διεκδίκηση της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος το 2010 και το 2015, ο Αντι Μπέρναμ εγκατέλειψε το Λονδίνο για να στραφεί προς τον Βορρά, από όπου κατάγεται. Εξελέγη δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ το 2017.

Και ως δήμαρχος του μεγάλου αυτού βιομηχανικού κέντρου, που γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάκαμψη, έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές προσωπικότητες της χώρας.

Με πληροφορίες από Sky News