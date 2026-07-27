Άντι Μπέρναμ: Δεσμεύεται να αξιοποιήσει το «πολιτικό του κεφάλαιο» για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

Ο Άντι Μπέρναμ δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει «ό,τι πολιτικό κεφάλαιο διαθέτω» για να διορθώσει επιτέλους το καταρρέον σύστημα κοινωνικής φροντίδας στη Βρετανία, αναφέροντας ότι χωρίς άμεση δράση το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) θα μπορούσε ουσιαστικά να καταρρεύσει.

Στην πρώτη του πλήρη συνέντευξη από την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι δεν μπορεί να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος κοινωνικής φροντίδας, αλλά ότι η δημιουργία του θα απαιτήσει χρόνο.

Ο Μπέρναμ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ελπίζει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα πολιτικό ζήτημα που έχει επανειλημμένα παραμεληθεί από τις κυβερνήσεις, αναφέροντας την προσωπική του εμπειρία με τον πατέρα του, ο οποίος πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και χρειάζεται φροντίδα.

Οι δηλώσεις του Άντι Μπέρναμ για την βελτίωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας

Ερωτηθείς αν θα δημιουργήσει ένα εντελώς νέο σύστημα κοινωνικής φροντίδας πριν από τις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός δήλωσε στο BBC ότι θα προχωρήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί στην «μεταρρύθμισή» του. Πρόσθεσε ότι ένα εντελώς νέο σύστημα θα χρειαστεί χρόνο.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν πριν από τις επόμενες εκλογές. Αυτό κοστίζει στο NHS δισεκατομμύρια λίρες, και δεν θα καταφέρουμε ποτέ να επαναφέρουμε το NHS σε ικανοποιητικά πρότυπα αναμονής μέχρι να διορθώσουμε το σύστημα κοινωνικής φροντίδας», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν διαθέτει την απαραίτητη πολιτική βούληση για να το πραγματοποιήσει αυτό, ο Μπέρναμ απάντησε ότι είχε υποσχεθεί στο παρελθόν να αντιμετωπίσει το ζήτημα και ότι «δεν θα αλλάξω τώρα που αναλαμβάνω αυτό το αξίωμα».

Είπε: «Δεν πρόκειται να υιοθετήσω διαφορετικές θέσεις από αυτές που σας έχω εκφράσει εδώ και καιρό σε συνεντεύξεις. Όποιο πολιτικό κεφάλαιο και αν διαθέτω, θα το επενδύσω στην αποκατάσταση του προβληματικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, και δεν θα ήθελα να αποχωρήσω από το αξίωμα χωρίς να έχω επιφέρει τη ουσιαστική αλλαγή, το νέο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που περιγράψατε».

«Δεν μπορώ να ορίσω χρονοδιάγραμμα εδώ και τώρα. Αν δεν το κάνουμε, το NHS θα καταρρεύσει υπό το βάρος της προσπάθειας να φροντίσει ανθρώπους που δεν χρειαζόταν πραγματικά να καταλήξουν στο σύστημα του NHS».

Ο Μπέρναμ ανέφερε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει «να αντιμετωπίσει το θέμα με απόλυτη σοβαρότητα ως χώρα» όσον αφορά τη μείωση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να στιγματίσει τους ανθρώπους που λαμβάνουν κοινωνικές παροχές.

Οι κοινωνικές παροχές

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν άτομα που λαμβάνουν επιδόματα τα οποία, κατά τη γνώμη του, δεν τα χρειάζονται, απάντησε: «Λοιπόν, δεν θα έσπευδα απαραίτητα να κατηγορήσω αμέσως αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν άτομα στο σύστημα επιδομάτων, νέοι στην ηλικία των 20 ετών, οι οποίοι, θα έλεγα, έχουν απογοητευτεί αρκετά σοβαρά, επειδή η υποστήριξη δεν ήταν εκεί για αυτούς όταν θα έπρεπε να υπάρχει».

«Γι’ αυτό δεν τους κατηγορώ. Δεν νομίζω ότι τους έχει παρασχεθεί η υποστήριξη με τον τρόπο που θα έπρεπε».

Ο Μπέρναμ έχει επίσης υποσχεθεί να αναμορφώσει το ευρύτερο σύστημα κοινωνικών παροχών, μια διαδικασία που ξεκίνησε υπό τον Κιρ Στάρμερ και η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση των επιδομάτων για άτομα με αναπηρία ή ασθένεια, καθώς και μελέτη για τον τρόπο μείωσης του αριθμού των νέων που δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης.

Όταν ρωτήθηκε πώς ελπίζει να εξισορροπήσει τυχόν αλλαγές, ο Μπέρναμ είπε: «Πρόκειται για την αλλαγή της φύσης της υποστήριξης και για το να καταστεί μέρος αυτής της υποστήριξης εξαρτώμενο από το αν οι άνθρωποι αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται».

«Έτσι, ενδέχεται να αυξηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη επιδομάτων. Πιστεύω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δώσει εγγυήσεις για ευκαιρίες στους νέους», δήλωσε.

«Και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την προσέγγιση, και όπου απαιτείται υποστήριξη για την ψυχική υγεία, για παράδειγμα, αυτή παρέχεται στο πλαίσιο της εργασίας, ώστε να στηρίζονται οι άνθρωποι στην αξιοποίηση μιας ευκαιρίας. Επιτρέψτε μου, όμως, να προσθέσω κάτι ακόμα σχετικά με αυτό που υπονοείτε, δηλαδή το κόστος της κοινωνικής πρόνοιας. Πιστεύω ότι ως χώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα τη μείωση των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια».

Με πληροφορίες από Guardian