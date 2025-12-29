Anthony Joshua: Πώς έγινε το τροχαίο στη Νιγηρία με τον τραυματισμένο πυγμάχο

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος στη Νιγηρία, με τον Βρετανό πυγμάχο Anthony Joshua να είναι ένας εκ των εμπλεκομένων.

Ομοσπονδιακή Αρχή για την Οδική Ασφάλεια (Federal Road Safety Corps) φαίνεται πως κατέλεξε στα αίτια του δυστυχήματος, αναφέροντας πως το όχημα, στο οποίο επέβαινε ο Joshua κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια προσπέρασης, κάτι που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως «σοβαρή τροχαία παράβαση».

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο δύο επιβατών.

Anthony Joshua: Τα υπόλοιπα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα

Ο Anthony Joshua, 36 ετών, καθόταν πίσω από τον οδηγό σε πολυτελές Lexus, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, οι επιβάτες στη θέση του συνοδηγού και πίσω από αυτήν σκοτώθηκαν επί τόπου.

Η αστυνομία της Πολιτείας Όγκουν, μέσω δηλώσεων στο ESPN, ανέφερε πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο έκρηξης ελαστικού, ωστόσο το στοιχείο αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την επίσημη ανακοίνωση του FRSC.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν τον Joshua χωρίς μπλούζα, εμφανώς σοκαρισμένο, τη στιγμή που απεγκλωβίζεται από το όχημα με τη βοήθεια παρευρισκόμενων. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, με τον ίδιο να έχει υποστεί μόνο μικροτραυματισμούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε οδικό άξονα που τοπικά μέσα χαρακτηρίζουν ως έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Νιγηρίας, λόγω συχνών θανατηφόρων τροχαίων.

Ο μάνατζερ και promoter του πυγμάχου, Eddie Hearn, δήλωσε πως αποφεύγει τις εικασίες, τονίζοντας ότι «από τις εικόνες φαίνεται πως ο Anthony είναι καλά», προσθέτοντας ότι αναμένονται περαιτέρω επίσημες ενημερώσεις.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται, ενώ οι νιγηριανές αρχές απηύθυναν δημόσια συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Με πληροφορίες από ESPN