Anthony Joshua: Χωρίς δίπλωμα οδήγησης ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Κατηγορίες σε βάρος του οδηγού, στο όχημα του οποίου επέβαινε ο Βρετανός πυγμάχος Άντονι Τζόσουα (Anthony Joshua) και ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Νιγηρία, απήγγειλαν οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Από το τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, πέρα από τον ελαφρύ τραυματισμό του Anthony Joshua, έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη της ομάδας του Βρετανού πυγμάχου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 46χρονος Αντενίγι Μπολατζί Καγιόντε κατηγορήθηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο της Σαγκάμου, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση. Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο BBC, του απαγγέλθηκαν συνολικά τέσσερις κατηγορίες: θανατηφόρα επικίνδυνη οδήγηση, απερίσκεπτη και αμελής οδήγηση, οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια.

Anthony Joshua: Το χρονικό του τροχαίου στη Νιγηρία

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στον αυτοκινητόδρομο Λάγος - Ιμπαντάν, στην πολιτεία Ογκούν, όταν το πολυτελές SUV στο οποίο επέβαινε ο Τζόσουα συγκρούστηκε με σταθμευμένο φορτηγό. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν επί τόπου ο προσωπικός του γυμναστής, Λατίφ Αγιοντέλε, και ο προπονητής φυσικής κατάστασης, Σίνα Γκαμί.

Ο 36χρονος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου πήρε εξιτήριο την Τετάρτη. Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του, επισκέφθηκε το γραφείο τελετών όπου οι σοροί των δύο ανδρών προετοιμάζονταν για επαναπατρισμό.

Το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 5 εκατ. ναΐρα (περίπου 2.600 ευρώ), ενώ η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 20 Ιανουαρίου.

Anthony Joshua: Συντετριμμένος από το τροχαίο στη Νιγηρία

Σε ανακοίνωσή τους, αξιωματούχοι των πολιτειών Ογκούν και Λάγος ανέφεραν ότι ο Τζόσουα είναι «βαθιά συντετριμμένος» από την απώλεια των δύο στενών του φίλων και συνεργατών. Λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα, ο πυγμάχος είχε ανεβάσει στο Instagram βίντεο όπου έπαιζε πινγκ πονγκ με τον Αγιοντέλε.

Ο μακροχρόνιος προωθητής του, Έντι Χερν, απέτισε δημόσιο φόρο τιμής στους δύο άνδρες, τονίζοντας ότι «η ενέργεια και η αφοσίωσή τους θα λείψουν βαθιά».

Ο Άντονι Τζόσουα, που έχει οικογενειακές ρίζες στη Σαγκάμου, κατευθυνόταν εκεί για να περάσει τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς με συγγενείς του, σύμφωνα με μέλος της οικογένειάς του. Είχε βρεθεί στη Νιγηρία μετά την πρόσφατη νίκη του απέναντι στον Τζέικ Πολ στις 19 Δεκεμβρίου.

Μετά το δυστύχημα, ο Τζέικ Πολ έγραψε στα social media: «Η ζωή είναι πολύ πιο σημαντική από την πυγμαχία. Προσεύχομαι για όσους χάθηκαν και για όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα».

Με πληροφορίες από BBC