Ανταρκτική: Βρέθηκαν τα λείψανα Βρετανού μετεωρολόγου 66 χρόνια μετά τον θάνατό του

Έπειτα από 65 χρόνια, τα λείψανα ενός Βρετανού εξερευνητή που χάθηκε στην Ανταρκτική ανασύρθηκαν από έναν παγετώνα που λιώνει, φέρνοντας απρόσμενη δικαίωση στην οικογένειά του.

Η ανακάλυψη έγινε τον Ιανουάριο από πολωνική ερευνητική αποστολή, κοντά στον σταθμό Henryk Arctowski στην Ανταρκτική. Μαζί με τα οστά βρέθηκαν ένα ρολόι χειρός, ένα φορητό ραδιόφωνο και μια πίπα. Οι έρευνες ταυτοποίησαν ότι ανήκουν στον Ντένις «Τινκ» Μπελ, ο οποίος το 1959, σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπεσε σε μια χαράδρα κατά τη διάρκεια αποστολής χαρτογράφησης στο νησί Κινγκ Τζορτζ.

«Είχα παραιτηθεί από την ιδέα ότι θα τον βρίσκαμε»

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ντέιβιντ, σήμερα 86 ετών και κάτοικος Αυστραλίας, μιλά για μια είδηση που δεν περίμενε ποτέ να ακούσει: «Είχα παραιτηθεί από την ιδέα ότι θα τον βρίσκαμε. Είναι απίστευτο, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω».

Φωτ: Russell Thompson

Ο Μπελ, γιος οικογένειας από το Χάροου του Λονδίνου, είχε υπηρετήσει στην Βρετανική Πολεμική Αεροπορία και είχε εκπαιδευτεί ως μετεωρολόγος, πριν ενταχθεί στη Falkland Islands Dependencies Survey, τον προκάτοχο του σημερινού British Antarctic Survey. Λάτρης της ιστορίας των εξερευνητών, είχε μελετήσει τα ημερολόγια του Ρόμπερτ Σκοτ και το 1958 έφτασε στον μικρό βρετανικό σταθμό του Admiralty Bay, με πλήρωμα 12 ατόμων.

Στην απομονωμένη βάση, ο «Τινκ» ήταν υπεύθυνος για την αποστολή μετεωρολογικών δεδομένων κάθε τρεις ώρες, ενώ ξεχώριζε για το χιούμορ και τις φάρσες του. Ήταν επίσης ο μάγειρας του χειμώνα και φρόντιζε τις προμήθειες. Η αδυναμία του ήταν τα σκυλιά έλκηθρου, με τα οποία μεγάλωσε δύο γέννες κουταβιών.

Φωτ: British Antarctic Survey

Πώς ο Ντένις «Τινκ» Μπελ έχασε τη ζωή του

Η μοιραία μέρα ήρθε στις 26 Ιουλίου 1959. Ο Μπελ και ο συνάδελφός του, Τζεφ Στόουκς, βγήκαν με τα έλκηθρα για χαρτογράφηση παγετώνα. Σε βαθύ χιόνι, ο Μπελ προπορεύτηκε για να ενθαρρύνει τα σκυλιά, χωρίς να φορά σκι, και ξαφνικά εξαφανίστηκε μέσα σε μια κρυφή χαράδρα.

Ο Στόουκς του φώναξε και πήρε απάντηση. Του έριξε σκοινί, οι σκύλοι τράβηξαν και τον ανέβασαν ως το χείλος, αλλά το σκοινί ήταν δεμένο στη ζώνη του και, τη στιγμή που έφτασε επάνω, η ζώνη έσπασε. Ο Μπελ έπεσε ξανά στο κενό και δεν ακούστηκε άλλη φωνή.

Χριστούγεννα στην Ανταρκτική με τον Ντένις Μπελ να φαίνεται κάτω δεξιά / D. Bell

Η βάση κατέγραψε το συμβάν με λιτές φράσεις: «Ο Τινκ έπεσε σε χαράδρα και σκοτώθηκε». Η ομάδα, εξαντλημένη και με κρυοπαγήματα, δεν μπόρεσε να ανακτήσει το σώμα. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε πεθάνει και ένας άλλος μέλος, ο Άλαν Σάρμαν, του οποίου την κάσα είχε φτιάξει ο ίδιος ο Μπελ.

Ο Ντέιβιντ θυμάται την ημέρα που έλαβαν το τηλεγράφημα: «Ήταν από τις στιγμές που σου κόβεται η γη κάτω από τα πόδια». Η μητέρα τους δεν άντεχε να βλέπει ούτε φωτογραφίες του.

Το 2015, ο Ντέιβιντ ταξίδεψε με το British Antarctic Monument Trust σε τόπους όπου είχαν χαθεί οι 29 Βρετανοί επιστήμονες και ερευνητές από το 1944. Δεν κατάφερε να φτάσει στο σημείο που πέθανε ο αδελφός του, αλλά ένιωσε, όπως λέει, «να φεύγει ένα βάρος».

Φωτ: Russell Thompson

Η τυχαία ανακάλυψη των λειψάνων από Πολωνούς επιστήμονες

Κι ύστερα ήρθε η φετινή ανατροπή. Στις 29 Ιανουαρίου, οι Πολωνοί επιστήμονες βρήκαν τα οστά στην άκρη του Ecology Glacier. Λόγω επικείμενης χιονόπτωσης, τοποθέτησαν GPS για να μην χαθεί ξανά το σημείο και, σε τέσσερα επικίνδυνα δρομολόγια, μετέφεραν προσεκτικά τα λείψανα. Μαζί βρέθηκαν κομμάτια μπαμπού από σκι, λάμπα πετρελαίου, γυάλινα μπουκαλάκια και εξαρτήματα από στρατιωτικές σκηνές.

Ο Ντέιβιντ Μπελ / Φωτ: David Bell

Η κλιματική αλλαγή έχει επιταχύνει την τήξη του συγκεκριμένου παγετώνα, εξηγεί η ομάδα. Το σώμα μετακινήθηκε με τα χρόνια, μαζί με την πάγο που υποχωρούσε.

Το σημείο όπου βρέθηκαν τα λείψανα του Ντένις Μπελ / Φωτ: Dariusz Puczko

Σύντομα, ο Ντέιβιντ και η αδελφή του, Βάλερι, θα ταξιδέψουν στην Αγγλία για να τον κηδέψουν. «Ίσως δεν θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι, αλλά είμαστε. Τον βρήκαμε, γύρισε σπίτι».

Με πληροφορίες από BBC