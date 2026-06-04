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Ανώτερο στέλεχος του ακροδεξιού AfD συναντήθηκε με κορυφαίους συνεργάτες του Κρεμλίνου

Βασικό θέμα των συνομιλιών φέρεται να ήταν η επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία

The LiFO team
The LiFO team
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Ο Μάρκους Φρονμάιερ (αριστερά), υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του AfD και αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ (δεξιά) / Φωτ.: Χ
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Ανώτερο στέλεχος της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Gazprom και έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια από τις υψηλότερου επιπέδου επαφές μεταξύ του γερμανικού κόμματος και προσώπων που συνδέονται με το Κρεμλίνο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μάρκους Φρονμάιερ, υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του AfD και αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας, βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου συμμετέχει στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της πόλης, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ρωσίας που τελεί υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου.

Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, καθώς και με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν.

Ο Ντμίτριεφ χαιρέτισε δημόσια τη συνάντηση με ανάρτησή του στο Χ, γράφοντας ότι προσβλέπει στην οικοδόμηση ενός «μεγάλου μέλλοντος» μαζί με την AfD, την οποία χαρακτήρισε «το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας».

Στο επίκεντρο ο Nord Stream

Σύμφωνα με τον Φρονμάιερ, βασικό θέμα των συνομιλιών ήταν η πιθανότητα επαναλειτουργίας των αγωγών Nord Stream και η επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία.

Οι αγωγοί Nord Stream 1 και Nord Stream 2 υπέστησαν σοβαρές ζημιές από δολιοφθορά τον Σεπτέμβριο του 2022, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Από τους τέσσερις συνολικά αγωγούς, μόνο ένας κλάδος του Nord Stream 2 παραμένει άθικτος, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ποτέ σε λειτουργία.

Η Gazprom ανέφερε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της γερμανικής πλευράς και ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη, καθώς και τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Γερμανία.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

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