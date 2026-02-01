Ανώτατοι στρατιωτικοί ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν μυστική συνάντηση στο Πεντάγωνο για το Ιράν

Ανώτατοι στρατιωτικοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Πεντάγωνο, σε μια περίοδο που οι εντάσεις με το Ιράν κλιμακώνονται, ανέφεραν σήμερα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συνομιλίες έγιναν κεκλεισμένων των θυρών ανάμεσα στον Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν, αρχηγό του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, και τον Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ισραήλ. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα.

Στο μεταξύ, η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει τη ναυτική της παρουσία και τα συστήματα αεράμυνας στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει απειλές κατά του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα πιέζει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι προσδοκά να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ώρες αφού ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «περιφερειακό πόλεμο».

Από ισραηλινής πλευράς, το γραφείο του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς ανακοίνωσε ότι ο Κατς συναντήθηκε σήμερα με τον Ζαμίρ, μετά την επιστροφή του τελευταίου από την Ουάσινγκτον, για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ισραηλινού στρατού για κάθε πιθανό σενάριο.