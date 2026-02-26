Ανώνυμος δωρητής έστειλε 21 κιλά χρυσού στην Οσάκα για να φτιάξει το δίκτυο ύδρευσης

Μια ασυνήθιστη δωρεά έφτασε στον δήμο της Οσάκα στην Ιαπωνία, όταν ανώνυμος δωρητής παρέδωσε ράβδους χρυσού για τη συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων του παλιού δικτύου ύδρευσης της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, το Γραφείο Υδάτων της Οσάκα παρέλαβε συνολικά 21 κιλά χρυσού, αξίας 566 εκατ. γεν ή περίπου 3 εκατ. ευρώ. Η δωρεά έγινε τον Νοέμβριο, από πρόσωπο που είχε ήδη καταθέσει έναν μήνα νωρίτερα και χρηματική ενίσχυση 2.800 ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Ο δήμαρχος της Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα, δήλωσε ότι το ποσό είναι εντυπωσιακό και ότι η πόλη έχει ανάγκη από μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, καθώς το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης γερνά και οι βλάβες αυξάνονται. Η Οσάκα, με πληθυσμό σχεδόν τρία εκατομμύρια, αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν και άλλους ιαπωνικούς δήμους, καθώς η υποδομή έχει φτάσει στα όριά της.

Στην οικονομική χρήση του 2024, η πόλη κατέγραψε περίπου 90 περιστατικά διαρροών σε σωλήνες κάτω από δρόμους. Η αντικατάσταση των παλιών αγωγών έχει προχωρήσει πιο αργά από όσο είχε προγραμματιστεί, καθώς το κόστος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και ξεπέρασε τον αρχικό προϋπολογισμό.

Το πρόβλημα είναι ευρύτερο σε όλη την Ιαπωνία. Πάνω από το 20% των σωλήνων ύδρευσης έχει ήδη ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής των 40 ετών, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ποσοστό των αγωγών που θα έχουν ηλικία άνω των τεσσάρων δεκαετιών μπορεί να φτάσει κοντά στο 70% έως το οικονομικό έτος 2042.

Ο ανώνυμος δωρητής φέρεται να αποφάσισε να προσφέρει βοήθεια αφού είδε διαδοχικά ρεπορτάζ για τα προβλήματα και τις θραύσεις αγωγών στη χώρα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ράβδοι χρυσού επαρκούν για να καλυφθεί το κόστος αντικατάστασης περίπου δύο χιλιομέτρων ενός τυπικού αγωγού ύδρευσης.

Με πληροφορίες από Independent