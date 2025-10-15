Άνοιξε η Ράφα: Ξεκίνησε η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Μετά από εβδομάδες εντάσεων και διαπραγματεύσεων, άνοιξε σήμερα το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Αιγύπτου – Γάζας, επιτρέποντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Βίντεο του Reuters κατέγραψε τα πρώτα φορτηγά να κινούνται από την αιγυπτιακή πλευρά, μεταφέροντας καύσιμα, τρόφιμα, ιατρικό υλικό και παλέτες με προμήθειες. Η διέλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που προβλέπει την αποκατάσταση της ροής 600 φορτηγών ημερησίως.

Επανέναρξη μετά από εμπλοκή

Το πέρασμα είχε παραμείνει κλειστό για μέρες, λόγω της διαφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την επιστροφή των σορών Ισραηλινών ομήρων. Η Χαμάς παρέδωσε τέσσερις σορούς τη Δευτέρα και άλλες τέσσερις την Τρίτη το βράδυ, ωστόσο οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι μία από αυτές δεν ανήκε σε όμηρο, γεγονός που είχε προκαλέσει νέα εμπλοκή.

Μετά την επίλυση της διαφοράς, το Ισραήλ επέτρεψε την εκ νέου είσοδο της βοήθειας, ενώ φορτηγά συνεχίζουν να περνούν και από το πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ, αφού υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοφωνία του Ισραήλ, το νέο κύμα βοήθειας περιλαμβάνει καύσιμα, αέριο μαγειρέματος, ιατρικά είδη και εξοπλισμό για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών.

Πολιτικές αντιδράσεις και δηλώσεις

Η επανεκκίνηση των παραδόσεων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ χαρακτήρισε τη μεταφορά προμηθειών «ντροπή» και υποστήριξε ότι «ο ναζιστικός τρόμος καταλαβαίνει μόνο από βία».

Την ίδια ώρα, η Χαμάς φέρεται να προχώρησε σε εκτελέσεις αντιφρονούντων στη Γάζα. Σε βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters, επτά δεμένοι άνδρες φαίνονται να εκτελούνται από μασκοφόρους σε δημόσιο δρόμο — γεγονός που καταδίκασε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στήριξαν την καταστολή, χαρακτηρίζοντας τις αντίπαλες φατρίες «εστίες εγκλήματος».

Η συμφωνία κατάπαυσης και ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής

Η τρέχουσα εκεχειρία, που τερμάτισε δύο χρόνια σφοδρών εχθροπραξιών, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των εν ζωή ομήρων και σταδιακά τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και την παράδοση της διοίκησης της Ράφα στην Παλαιστινιακή Αρχή με ευρωπαϊκή συνδρομή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που μεσολάβησε για τη συμφωνία, προειδοποίησε για αεροπορικά πλήγματα σε περίπτωση που η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Περίπου 21 σοροί Ισραηλινών ομήρων εξακολουθούν να παραμένουν στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να επιστρέψει 360 σορούς Παλαιστινίων· οι πρώτες 45 παραδόθηκαν την Τρίτη.

Η Γερμανία και η Ε.Ε. καταδίκασαν τις εκτελέσεις από τη Χαμάς και κάλεσαν για «άμεση και πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει αποσυρθεί από τα αστικά κέντρα, διατηρώντας όμως παρουσία κατά μήκος της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να δηλώνει ότι «κάθε παραβίαση θα αντιμετωπιστεί άμεσα».

Στη Γάζα, δεκάδες οικογένειες που περιμένουν ιατρική εκκένωση μέσω Ράφα δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη λάβει ειδοποίηση αναχώρησης, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν τη συνεχή λειτουργία του περάσματος χωρίς πολιτικές προϋποθέσεις.