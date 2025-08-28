Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue

Η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την οποία είχε θάψει το 1991 στο Λονδίνο, άνοιξε πρόωρα χθες Τετάρτη (27/8), αποκαλύπτοντας το περιεχόμενό της.

Το ξύλινο κουτί με επένδυση μολύβδου είχε τοποθετηθεί για να σηματοδοτήσει τον θεμέλιο λίθο του νοσοκομείου Great Ormond Street Hospital (GOSH), καθώς η Νταϊάνα είχε αναλάβει την προεδρία του παιδιατρικού νοσοκομείου το 1989.

Η κάψουλα προοριζόταν να αποκαλυφθεί έπειτα από «εκατοντάδες χρόνια», αλλά ξεθάφτηκε νωρίτερα καθώς ξεκινά η κατασκευή ενός νέου παιδιατρικού ογκολογικού κέντρου.

Η Νταϊάνα βοήθησε δύο παιδιά, τον τότε 11χρονο David Watson και την τότε 9χρονη Sylvia Foulkes, να διαλέξουν τα αντικείμενα που θα έμπαιναν στην κάψουλα. Και τα δύο παιδιά συμμετείχαν έπειτα από τη νίκη τους σε έναν διαγωνισμό που είχε διοργανώσει η βρετανική τηλεοπτική εκπομπή Blue Peter.

Το περιεχόμενο του κουτιού αποτελεί μια έντονη ανάμνηση από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και περιλαμβάνει μια τηλεόραση τσέπης Casio, ένα CD με το άλμπουμ Rhythm of Love της Kylie Minogue, μια ηλιακή αριθμομηχανή, μια συλλογή βρετανικών νομισμάτων και ένα αντίτυπο της εφημερίδας Times από την ημερομηνία που θάφτηκε η κάψουλα. Στο πρωτοσέλιδο διακρίνονται οι τίτλοι: «Οι ΗΠΑ απορρίπτουν την έκκληση για ιρακινά πολεμικά αεροσκάφη καθώς οι αντάρτες πλησιάζουν». Πολλά από τα αντικείμενα που είχαν θαφτεί υπέστησαν ζημιές από το νερό, αλλά παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άθικτα.

Η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα/ Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children

Το περιεχόμενο της χρονοκάψουλας/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children

Η τηλεόραση τσέπης Casio/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children

To CD με το άλμπουμ της Kylie Minogue/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children

Η Νταϊάνα παρέμεινε πρόεδρος του GOSH μέχρι τον θάνατό της στις 31 Αυγούστου 1997. Ήταν γνωστό ότι έκανε τακτικές επισκέψεις στο νοσοκομείο, συναντούσε παιδιά και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη φιλανθρωπική εκστρατεία Wishing Well Appeal του GOSH.

Η χρονοκάψουλα περιείχε και μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children

Το νέο κέντρο για τον καρκίνο πρόκειται να ανοίξει το 2028 και θα αποτελέσει «εθνικό πόρο για τη θεραπεία των παιδικών καρκίνων», σύμφωνα με δήλωση του GOSH μετά την ανακοίνωση του ανοίγματος της χρονοκάψουλας.

«Αναπτυγμένο με τη συμβολή οικογενειών και ιατρών, ο σχεδιασμός του κέντρου θα διευκολύνει τις κλινικές ομάδες να αναπτύσσουν πιο ήπιες και αποτελεσματικές θεραπείες, όλες προσφερόμενες σε ένα παιδοκεντρικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά μπορούν να παίζουν, να μαθαίνουν και να βρίσκονται με την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας».

Με πληροφορίες από euronews.com