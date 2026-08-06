Ανοίγουν τελικά ξανά τα Στενά του Ορμούζ;

Το Ιράν τόνισε χθες Τετάρτη πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Όμως, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, που έχει κλείσει η Τεχεράνη, θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ανέφεραν ιρανικές πηγές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ρότας που προβλέπεται από τα δυο μέρη εγκρίθηκαν», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πρόσθεσε πως η Τεχεράνη και η Μούσκατ εργάζονται για να συνταχτεί «κοινή δήλωση», που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από «τρίτα μέρη που (...) θα εμποδίσουν τη διαδικασία».

Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ, στις αρχές Ιουλίου. Είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο του περάσματος καίριας σημασίας, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει και ξαναπεί πως η Τεχεράνη θέλει να κλειστεί συμφωνία για να ξανανοίξουν τα Στενά και αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε σε «καλές συνομιλίες».

Το Ιράν από την άλλη, διαψεύδει πως συζητά με τις ΗΠΑ, επισημαίοντας πως διαπραγματεύεται με το Ομάν για τα Στενά που βρίσκονται ανάμεσα στις δυο χώρες.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε χθες στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν γίνονται κατά τρόπο ακανόνιστο, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει προόδους, αλλά και οπισθοχωρήσεις, στις προσπάθειές της να κλειστεί υποτιθέμενη συμφωνία.

«Θα είναι περίπλοκο και θα πάρει χρόνο», δήλωσε ο Βανς.

Απέδωσε τις δυσκολίες στις διαιρέσεις στην ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι αξιωματούχοι επιθυμούν να τελειώσει ο πόλεμος, όμως άλλοι, «ριζοσπάστες παλαβοί», κατ’ αυτόν, θέλουν να συνεχιστεί.

«Πρώτον, οι Ιρανοί είναι τύποι εξαιρετικά δύσκολοι. Δεύτερον, το σύστημά τους είναι κατακερματισμένο», ανέφερε ο αμερικανός αντιπρόεδρος.

Σχεδόν έτοιμη η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Πάντως, σύμφωνα με το Ιράν, οι συνομιλίες με τη Μούσκατ έχουν σχεδόν καταλήξει, αλλά ακόμη κι αν κλειστεί διμερής συμφωνία, αυτό δεν θα σημάνει πως το πέρασμα θα γίνει ακίνδυνο, διότι υπάρχουν ακόμη «παράγοντες» που δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί «ασφαλές» από την άλλη πλευρά, αυτή των ΗΠΑ.

Επικαλέστηκε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο που επιβάλλεται από την Ουάσιγκτον, σε αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών από την Τεχεράνη, και «άλλες επιθετικές και απειλητικές ενέργειες εναντίον του Ιράν και των συμφερόντων του».

Η Τεχεράνη δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση και δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της. Εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών και να προχωρήσει στην επιβολή τελών, κάτι που απορρίπτουν η Ουάσιγκτον και άλλες χώρες κι αντίκειται προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Πάντως, η δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής από το Ομάν τον Ιούλιο προκάλεσε οργή στην Τεχεράνη κι ακολουθήθηκε από σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ