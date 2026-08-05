«Ανοίγουν σύντομα τα Στενά του Ορμούζ»: Ο Τραμπ βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε «πολύ καλή συζήτηση» με το Ιράν κατά τις ολοήμερες διαπραγματεύσεις της Τρίτης, καλλιεργώντας προσδοκίες για άμεσο τερματισμό της πεντάμηνης σύγκρουσης.

«Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν όλη την ημέρα», ανέφερε ο Τραμπ στo Fox News, προσθέτοντας πως «τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πολύ σύντομα. Αν υπαναχωρήσουν ξανά, θα δεχθούν πολύ σκληρό πλήγμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα με πλήγματα ευρείας κλίμακας σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την ίδια ώρα που επικαλείται πρόοδο στις συνομιλίες, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν τερματίσει μέχρι στιγμής τις εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο περιφερειακές πηγές και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια ενδιάμεση συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, με τη συνδρομή του Ομάν που ελέγχει μέρος της θαλάσσιας διόδου. Βάσει του δημοσιεύματος, η Ουάσινγκτον στοχεύει σε σχετικές ανακοινώσεις εντός της Τετάρτης.

Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα καλά ενημερωμένη πηγή, μετέδωσαν ότι η συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα καθυστερήσει «όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να απειλούν το Ιράν».

Και το Κατάρ βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ δεν έχει πετύχει ακόμη τους αρχικούς στόχους του πολέμου: την αποσυναρμολόγηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τον περιορισμό της δυνατότητάς του να επιτίθεται σε περιφερειακούς αντιπάλους και τη δημιουργία συνθηκών για την ανατροπής της ηγεσίας του.

Το Ιράν έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και στα πλοία ιρανικών συμφερόντων.

Νωρίτερα, το Κατάρ είχε αναφέρει ότι οι μεσολαβητές σημειώνουν πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε τη διεξαγωγή συνομιλιών.

Ο Τραμπ και ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, συζήτησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία την Τρίτη τρόπους για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και τη βελτίωση των προοπτικών για μια βιώσιμη διευθέτηση, σύμφωνα με το γραφείο του Εμίρη.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ , δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για τη διέλευση από τα Στενά είναι θετικές, συνεχίζονται και εστιάζουν στη διασφάλιση ασφαλών ναυτιλιακών διαδρόμων. Πρόσθεσε ότι η διαδρομή που διαπραγματεύονται έχει ως στόχο τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν.

Η Τεχεράνη διεκδικεί εδώ και καιρό τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να τον μοιράζεται με το Ομάν που βρίσκεται στην απέναντι ακτή. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα απέρριψε πρόταση του Ομάν για κοινή εποπτεία και είσπραξη οικειοθελών τελών από τα πλοία.

Με πληροφορίες από Reuters