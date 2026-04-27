Άνοδος στις τιμές πετρελαίου εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, καθώς οι προσπάθειες για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%, φτάνοντας τα 107,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά περίπου 1%, στα 95,40 δολάρια.

Η άνοδος αποδίδεται στην αυξημένη γεωπολιτική ένταση, μετά και τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες φαίνεται να έχουν «παγώσει» εκ νέου.

Άνοδος των τιμών πετρελαίου με φόντο το αδιέξοδο ΗΠΑ-Ιράν

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το κλίμα στις αγορές, καθώς η περιοχή παραμένει κομβική για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή εντείνει τους φόβους για την ομαλή ροή της παγκόσμιας ενέργειας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές παρακολουθούν πλέον με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις, αναμένοντας πιο σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης πριν υπάρξει σταθεροποίηση στις τιμές.

Η αβεβαιότητα, όπως σημειώνουν, παραμένει ο βασικός παράγοντας που κινεί την αγορά το τελευταίο διάστημα.

Με πληροφορίες από BBC