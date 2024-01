Annie Nightingale: Πέθανε η πρωτοπόρος ραδιοφωνική παραγωγός του «Radio 1» του BBC

Η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια στο BBC Radio 1 και η μακροβιότερη DJ του σταθμού στη Βρετανία, Annie Nightingale, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Η Annie Nightingale εντάχθηκε στο σταθμό το 1970 και παρέμεινε η μόνη γυναίκα στο πρόγραμμα για 12 χρόνια. Ήταν γνωστή για το πάθος της για ένα ευρύ φάσμα μουσικής, υποστηρίζοντας τα πάντα, από prog rock και punk μέχρι acid house και grime.

Παρέμεινε στον αέρα μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους με το Annie Nightingale Presents. Ήταν επίσης γνωστή για τη συνδιοργάνωση της μουσικής εκπομπής The Old Grey Whistle Test του BBC Two. Μια δήλωση που αποδόθηκε στην οικογένειά της την Παρασκευή ανέφερε ότι «απεβίωσε χθες στο σπίτι της στο Λονδίνο μετά από σύντομη ασθένεια».

Η DJ Annie Mac εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο της Annie Nightingale επισημαίνοντας πως ήταν «πρωτοπόρος, πνευματώδης, περιπετειώδης, ατρόμητη, ξεκαρδιστική, έξυπνη και τόσο καλή στη δουλειά της». Στην ανάρτησή της στο Instagram, πρόσθεσε πως «αυτή είναι η γυναίκα που άλλαξε το πρόσωπο και τον ήχο της βρετανικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας για πάντα. Δεν μπορείτε να την υποτιμήσετε».

Η παρουσιάστρια του BBC Radio 2, Zoe Ball, δήλωσε «συντετριμμένη» από την είδηση, προσθέτοντας πως «αγαπούσε τη μουσική όσο κανένας άλλος, αναζήτησε τις μελωδίες και τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τις ζωές μας, τους πήρε συνεντεύξεις, ανοίγοντας πόρτες για μουσικούς, DJs και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς».

Η συνάδελφός της Jo Whiley, παρουσιάστρια του Radio 2, δήλωσε ότι η Nightingale ήταν «η πιο κουλ γυναίκα που πέρασε ποτέ από το ραδιόφωνο» προσθέτοντας πως «έφτιαξε ένα μονοπάτι για όλους μας και δεν συμβιβάστηκε ποτέ.Το πάθος της για τη μουσική δεν σίγησε ποτέ».

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Tim Davie, αποκάλεσε τη Nightingale «μια μοναδικά προικισμένη ραδιοφωνική παραγωγό που μας ευλόγησε με την αγάπη της για τη μουσική και το πάθος της για τη δημοσιογραφία, για περισσότερα από 50 χρόνια. Εκτός από πρωτοπόρος στη μουσική, υποστήριζε και ενθάρρυνε τις γυναίκες να ασχοληθούν με αυτή».

Η Nightingale είχε δύο παιδιά, τον Alex και τη Lucy, από τον πρώτο της σύζυγο, συγγραφέα Gordon Thomas, με τον οποίο είχε χωρίσει το 1970. Ένας δεύτερος γάμος, με τον ηθοποιό Binky Baker στα τέλη της δεκαετίας του ’70, κατέληξε επίσης σε διαζύγιο.

Με πληροφορίες από BBC