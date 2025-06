Άννα Γουίντουρ: Η κληρονομιά της στη μόδα και ποιος μπορεί να την αντικαταστήσει στη Vogue

Η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής Vogue - μια απόφαση που θεωρείται ορόσημο για τον κόσμο της μόδας.

Η Άννα Γουίντουρ μόλις είχε στείλει το πρώτο της τεύχος της αμερικανικής Vogue τον Οκτώβριο του 1988, όταν το περιοδικό έλαβε ένα τηλεφώνημα από τους τυπογράφους. Είχαν δει το εξώφυλλο του τεύχους και είχαν μια ερώτηση: «Έχει γίνει κάποιο λάθος;».

Το εξώφυλλο, το πρώτο της Άννα ως αρχισυντάκτριας, απεικόνιζε ένα λιγότερο γνωστό μοντέλο, τη Μικαέλα Μπερκού, να χαμογελάει στην κάμερα με ένα κομψό μπουφάν υψηλής ραπτικής Christian Lacroix.

Το πρώτο εξώφυλλο της Vogue από τη Γουίντουρ / Φωτογραφία: Conde Nast

Αλλά δύο πράγματα ήταν αξιοσημείωτα διαφορετικά από τα συνηθισμένα: το μοντέλο στεκόταν έξω, στον δρόμο, και φορούσε τζιν. Οι τυπογράφοι υπέθεσαν σχεδόν ότι είχε γίνει κάποιο είδος λάθους.

«Δεν μπορούσα να τους κατηγορήσω», θυμήθηκε αργότερα η Άννα. «Ήταν τόσο διαφορετικό από τα μελετημένα και κομψά κοντινά πλάνα που ήταν τυπικά για τα εξώφυλλα της Vogue τότε, με τόνους μακιγιάζ και μεγάλα κοσμήματα. Αυτό έσπασε όλους τους κανόνες».

Το τζιν, στην πραγματικότητα, ήταν μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής, αφού η φούστα που υποτίθεται ότι θα φορούσε η Μπερκού δεν της ταίριαζε σωστά. Αλλά το μήνυμα που επιθυμούσε ήταν σαφές: το αστέρι του εξωφύλλου ήταν ένα συνηθισμένο, καθημερινό κορίτσι - και αυτή ήταν μια νέα εποχή για τη Vogue.

Η άφιξη της Άννα, και η επιθυμία της να αψηφήσει τις συμβάσεις, «σήμανε μια επανάσταση» στο περιοδικό, σύμφωνα με τον Όσκαρ Χόλαντ του CNN Style, ο οποίος επαίνεσε το πρώτο της τεύχος ως «ζεστό και χαλαρό».

Φωτογραφία: EPA

Μετά από δύο χρόνια στη βρετανική Vogue, η Άννα Γουίντουρ είχε προσληφθεί για την αμερικανική έκδοση ακριβώς για να ανατρέψει τα πράγματα. Της είχε ανατεθεί να διασφαλίσει ότι το περιοδικό δεν θα έχανε την ακμή του καθώς πλησίαζε η δεκαετία του 1990.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Άννα «κατεύθυνε τον τίτλο από γυαλιστερές έντυπες εκδόσεις που παρουσίαζαν πρώτα supermodels και στη συνέχεια grunge, μέσω της κουλτούρας των διασημοτήτων της δεκαετίας του 2000 και των αστέρων των ριάλιτι, σε μια διαδικτυακή εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών εκδόσεων», σημείωσε η συντάκτρια μόδας των Times, Χάριετ Γουόκερ.

Αλλά αυτή την εβδομάδα, η Άννα ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της αρχισυντάκτριας της Vogue μετά από 37 χρόνια.

Θα παραμείνει επικεφαλής περιεχομένου του εκδοτικού ομίλου Condé Nast, ένας ρόλος στον οποίο διορίστηκε το 2020, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξακολουθεί να επιβλέπει το περιεχόμενο της Vogue, μαζί με άλλους τίτλους της εταιρείας, όπως το GQ, το Wired και το Tatler.

Φωτογραφία: EPA

Ωστόσο, η αποχώρησή της από τη Vogue σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικής εποχής για το περιοδικό, η οποία διαμόρφωσε την παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

Η Άννα θα μείνει στη μνήμη για «τη μεγαλύτερη αίσθηση ανεπίσημης φύσης που έφερε στα πρώτα της εξώφυλλα της Vogue» και τον τόνο που έθεσαν, λέει η Δρ. Κέιτ Στράσντιν, λέκτορας στο Ινστιτούτο Μόδας και Υφάσματος του Πανεπιστημίου Φάλμουθ.

«Ήταν επίσης πρωτοπόρος στην εικόνα εξωφύλλου διασημοτήτων, τοποθετώντας την ποπ κουλτούρα κάτω από το διάσημο λάβαρο της Vogue».

Τον πρώτο της χρόνο ως αρχισυντάκτρια, η Άννα έβαλε στο εξώφυλλο τη Μαντόνα, την πρώτη διασημότητα που εμφανίστηκε, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της να συγχωνεύσει τις έννοιες της μόδας και της ψυχαγωγίας.

«Ήταν η πρώτη που έκανε τη μόδα μια παγκόσμια, πολιτιστική βιομηχανία», δήλωσε η Μάριαν Κβάι, στυλίστρια και συνεργάτιδα της Vogue, στην εκπομπή Today του BBC Radio 4. Αλλά, προσθέτει, η Άννα «έδειξε επίσης ότι η μόδα μπορεί να είναι πιο προσιτή».

«Αφαίρεσε τον ελιτισμό που υπήρχε στη μόδα και έφερε έναν εκδημοκρατισμό, και έκανε τη μόδα αυτό το πάρτι στο οποίο όλοι οι άλλοι ήταν προσκεκλημένοι».

Ωστόσο, δεν ήταν όλα ομαλά. Το 1993, η ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων Peta κατέλαβε το γραφείο της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφασή της να φορέσει γούνα - κάτι που πλέον δεν κάνει.

Υπήρξαν επίσης πολιτιστικά ατοπήματα. Το εξώφυλλο του ΛεΜπρόν Τζέιμς και της Ζιζέλ Μπούντχεν τον Απρίλιο του 2008 προκάλεσε συζητήσεις, όπως υπενθυμίζει η Δρ. Στράσντιν, για το αν ενίσχυσε παλιά στερεότυπα φυλής και εξουσίας.

Φωτογραφία: EPA

Πιο πρόσφατα, η Άννα Γουίντουρ αντιμετώπισε μια πολύ πιο υπαρξιακή πρόκληση - πώς να μεταφέρει τη Vogue στην ψηφιακή εποχή με εξαιρετικά αυξημένο ανταγωνισμό.

Το 2018, ο σχεδιαστής Philip Plein συνέκρινε τους αναγνώστες της Vogue με τους ακολούθους της Kim Kardashian στο Instagram. «Τι είναι λοιπόν πιο σημαντικό στις μέρες μας για μια μάρκα;» ρώτησε. «Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση».

Ορισμένοι παρατηρητές του κλάδου αναρωτήθηκαν αν η Άννα κλήθηκε σιωπηρά να αποχωρήσει για να δοθεί χώρος σε νέο αίμα.

Η Αλεξάνδρα Σούλμαν, πρώην αρχισυντάκτρια της βρετανικής Vogue, δεν το πιστεύει. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άποψη ότι χρειάζεται ένα νέο όραμα.

«Η Άννα έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι παραμένει στον έλεγχο της αμερικανικής Vogue... οπότε νομίζω ότι θα έχει τον τελευταίο λόγο».

Η Σούλμαν πρόσθεσε ότι είναι πιθανό η ίδια η Άννα να επιλέξει τη διάδοχό της στη Vogue.

Άννα Γουίντουρ: «Η ιέρεια της εποχής μας»

Η Άννα είναι τόσο γνωστή για την εικόνα της όσο και για την αισθητική που έχει δημιουργήσει στα περιοδικά της. Τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου και το κοντό καρέ της είναι αναπόσπαστα στοιχεία της αναγνωρίσιμης φιγούρας της.

Είπε στην Κέιτι Ράζαλ του BBC πέρυσι: «με βοηθούν να βλέπω και με βοηθούν να μην βλέπω... με βοηθούν να με βλέπουν και να μην με βλέπουν».

Η αρχισυντάκτρια ήταν πάντα ένα αίνιγμα - και το ήξερε.

Αλλά υποβάθμισε τη σημασία της εικόνας της: «Δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η δημιουργική πτυχή της δουλειάς μου».

Η φήμη της έχει συζητηθεί ευρέως, σημειώνει η Δρ. Στράσντιν. «Η βιομηχανία της μόδας είναι χώρος όπου το εγώ και η δημιουργικότητα συγκρούονται θεαματικά», λέει, προσθέτοντας ότι ντοκιμαντέρ όπως The September Issue και First Monday in May «προσφέρουν κάποια εικόνα για την παραδοξότητα αυτού του κόσμου».

Η Άννα σταδιακά αναδείχθηκε σε προσωπικότητα με επιρροή πέρα από τη μόδα. Την έχουν κατονομάσει σε στίχους hip hop καλλιτέχνες όπως η Nicki Minaj, ο Jay-Z και ο Ye (πρώην Kanye West).

Φωτογραφία: EPA

«Πιστεύω ότι αυτό που έχει κάνει», λέει ο Κβάι, «έχει χαράξει έναν χώρο στη μόδα, τον πολιτισμό, τον χρόνο, την ιστορία που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε.»

Η Άννα Γουίντουρ ήταν η έμπνευση για τη Μιράντα Πρίστλι, τη δαιμονική αρχισυντάκτρια του The Devil Wears Prada. Παρευρέθηκε μάλιστα στη θεατρική μεταφορά της ταινίας.

Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε πως τη φοβούνταν στην πραγματική ζωή, απάντησε: «Ελπίζω όχι».

Ο αντίκτυπός της είναι πανταχού παρών — ακόμα και στον πρόσφατο γάμο του Jeff Bezos με τη Lauren Sánchez στη Βενετία. «Δημιούργησε εκείνη τη στιγμή και σχεδόν δημιούργησε αυτό το brand», δήλωσε ο πρώην συντάκτης της Sun, David Yelland. «Όταν έβαλε τη Λόρεν Σάντσες στο εξώφυλλο της Vogue το 2023, ξεκίνησε το brand Bezos/Sánchez. Το ίδιο έκανε και με την Kim Kardashian... και με την Ivana Trump το 1990, όταν πολλοί το θεώρησαν κακόγουστο. Αλλά ήταν η απαρχή του brand Trump στην υψηλή κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν απλώς συντάκτρια - είναι η αρχιέρεια της εποχής μας».

Φωτογραφία: EPA

Άννα Γουίντουρ: Ποιος θα μπορούσε να την αντικαταστήσει;

Το ποιος θα διαδεχθεί την Άννα είναι περίπλοκο ζήτημα. «Αυτή είναι μια απαιτητική εποχή για τα έντυπα μέσα ενημέρωσης», εξηγεί η Δρ. Στράσντιν. «Η Vogue δέχεται κριτική για το διαρκές περιεχόμενο διασημοτήτων, το οποίο θεωρείται ότι αποδυναμώνει την αποστολή της.

«Ωστόσο, η ισχυρή ψηφιακή παρουσία είναι κρίσιμη. Η Eva Chen, διευθύντρια συνεργασιών μόδας για το Instagram, έχει τη σχετική εμπειρία. Είναι τακτική στο Met Gala και θα μπορούσε να βρίσκεται στη λίστα».

«Η Chioma Nnadi είναι επίσης υποψήφια. Από το Λονδίνο, εδώ και δύο χρόνια είναι επικεφαλής περιεχομένου στη British Vogue. Είναι προστατευόμενη της Άννα και μοιάζει σαν να περίμενε τη σειρά της».

Φωτογραφία: EPA

Η Margaret Abrams της Daily Mail προτείνει και άλλες υποψήφιες: την Amy Astley, την Chloe Schama, τη Chloe Malle ή ακόμη και την Bee Shaffer Carrozzini - κόρη της Άννα.

«Όπως πάντα, η μόδα θεωρείται τόσο επιφανειακή όσο και οικονομικά πολύτιμη», λέει η Δρ. Στράσντιν. «Η Άννα Γουίντουρ έπρεπε να ισορροπήσει μεταξύ του στυλ και της βιωσιμότητας, της λογοκλοπής και των εργασιακών συνθηκών. Αυτές είναι οι πολύ πραγματικές προκλήσεις που περιμένουν τη διάδοχό της».

Με πληροφορίες από BBC