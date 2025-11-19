«Ανησυχητική» η επίσκεψη Νετανιάχου στη Συρία, λέει ο Γκουτέρες

«Ανησυχητική» σχολίασε ο Αντόνιο Γκουτέρες την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Συρία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα, ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία και όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι «ανησυχητική».

«Αυτή η πολύ δημόσια επίσκεψη είναι αν μη τι άλλο ανησυχητική. Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974» η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ουδέτερης ζώνης, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

Με αφορμή την επίσκεψή του στον νότο της χώρας, ο Νετανιάχου συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ουδέτερη ζώνη η οποία έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Από τη δική της πλευρά, η Συρία «καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας», όπως δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας μια «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ