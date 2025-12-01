Ανησυχία της ΕΕ ενόψει συνάντησης Πούτιν - Γουίτκοφ: «Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στο θύμα», λέει η Κάλλας

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία, ενδέχεται να ασκήσουν πίεση στο Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις, σύμφωνα με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, εξέφρασε ανησυχίες πως οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ασκήσουν πίεση στην Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις, ενόψει της συνάντησης Γουίτκοφ και Πούτιν την Τρίτη.

Ο Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπ που όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε, καθοδηγούσε Ρώσους αξιωματούχους για το πώς να κερδίσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου, φτάνει στη Μόσχα μετά τις συνομιλίες για την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο.

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στο θύμα, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις και να αναλάβει υποχρεώσεις», δήλωσε η Κάλλας για την επικείμενη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν και συμπλήρωσε: «Για να επιτευχθεί ειρήνη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και που συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο και που στοχεύει καθημερινά τους πολίτες και τις υποδομές, για να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά».

Ουκρανία: Ανησυχία στην Ευρώπη το σχέδιο που «ευνοεί τη Ρωσία»

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν για το αμερικανικό σχέδιο, που «ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία», το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την παραχώρηση στη Μόσχα εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που δεν είναι ακόμη υπό τον έλεγχό της, ενώ ταυτόχρονα υποχρέωνε το Κίεβο να περιορίσει το μέγεθος του στρατού του και να εγκαταλείψει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αν και το σχέδιο έχει τροποποιηθεί από τότε, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εξακολουθούν να ανησυχούν για οποιοδήποτε σχέδιο το οποίο «θα μπορούσε να κατοχυρώσει την αναγκαστική αλλαγή των συνόρων και να μην τιμωρήσει τα εγκλήματα πολέμου», μεταδίδει ο διεθνής Τύπος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια διπλωματική προσπάθεια να συγκεντρώσει την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή της.

Ο Ουκρανός ηγέτης πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με δώδεκα άλλους ηγέτες, εκτός του Εμανουέλ Μακρόν, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο διήρκεσαν αρκετές ώρες και επικεντρώθηκαν κυρίως στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και στις εγγυήσεις ασφάλειας. «Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο X.

Εντούτοις, η αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως είπε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στις «καλές συνομιλίες» που έγιναν χθες στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από The Guardian