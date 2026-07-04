Ανησυχία στη Γερμανία μετά από αναφορές ότι η Κίνα εκπαιδεύει κρυφά Ρώσους στρατιώτες

«Βαθιά ανησυχία» επικρατεί στη Γερμανία μετά τις αναφορές ότι Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύονται κρυφά στην Κίνα.

Η Γερμανία κάλεσε σε επείγουσες συνομιλίες τον Κινέζο πρέσβη σχετικά με πληροφορίες ότι η Κίνα εκπαιδεύει Ρώσους στρατιώτες, όπως δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Spiegel.

Στις 20 Μαΐου, η γερμανική εφημερίδα Die Welt είχε δημοσιεύσει, επικαλούμενη απόρρητα έγγραφα ευρωπαϊκών υπηρεσιών, ότι «ο κινεζικός στρατός εκπαίδευσε κρυφά εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, ορισμένοι από τους οποίους αναπτύχθηκαν αργότερα στην Ουκρανία».

Το γερμανικό υπουργείο χαρακτήρισε τις πληροφορίες «ιδιαίτερα ανησυχητικές», υποστηρίζοντας ότι υποδηλώνουν στήριξη της Ρωσίας από κινεζικούς κρατικούς φορείς και ειδικότερα από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας.

Das Auswärtige Amt bittet Chinas Vertreter in Berlin zu einem »dringenden Gespräch«. Thema waren nach SPIEGEL-Informationen Berichte, wonach das chinesische Militär russische Soldaten ausbildet. https://t.co/vRTtDC2PGz — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 3, 2026

«Οτιδήποτε επιτρέπει στη Ρωσία να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας αποτελεί επίσης απειλή για τη δική μας ασφάλεια», ανέφερε.

Αναστάτωση και στην Πολωνία μετά από αναφορές για πιθανή ρωσική επίθεση: «Προετοιμαζόμαστε για διάφορες καταστάσεις»

Αναστάτωση επικρατεί και στην Πολωνία. Δημοσίευμα της αγγλικής Telegraph, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, παρουσιάζει το σενάριο μίας ρωσικής επίθεσης στην Πολωνία, προκειμένου να «δοκιμαστεί η αντίδραση του ΝΑΤΟ» απέναντι στη Μόσχα.

Μετά τις αναφορές για πιθανή επίθεση της Ρωσίας στην Πολωνία, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας δήλωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται για «διάφορα» σενάρια και ότι οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι «κρίσιμοι».

Ο Ντόναλντ Τουσκ απάντησε σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η Μόσχα σχεδίαζε μια ένοπλη «προβοκάτσια» στην Πολωνία για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά οι επόμενοι μήνες μπορεί πραγματικά να είναι κρίσιμοι, μεταξύ άλλων και λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης του πολέμου. Αυτές οι ανησυχίες είναι ιδιαίτερα αισθητές στις χώρες της Βαλτικής», δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Η Ρωσία ανέφερε ότι κατέλαβε πλήρως την Κοστιαντινίβκα στην Αν. Ουκρανία

Σε μια από τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν πλήρως την Κοστιαντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία, μια πόλη-κλειδί στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα επιχειρεί να καταλάβει εδώ και μήνες. Η μάχη για την πόλη, που πριν από τον πόλεμο είχε περίπου 78.000 κατοίκους, βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του 2025 και αποτελεί πλέον το βασικό μέτωπο της ρωσικής επίθεσης σε γραμμή άνω των 1.000 χιλιομέτρων. «Η πόλη βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ. Επιθέσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Σούμι, καθώς και στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα συνολικά έξι νεκρούς.

Μετά το πλήγμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία «ώστε να σταματήσει η τρομοκρατία». Η περιφέρεια Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία, βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο επιθέσεων.



Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian

