Ανησυχία προκαλεί το σύστημα δημιουργίας εικόνων με ΑΙ του Instagram

Η Meta έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους υπερασπιστές της ιδιωτικότητας, καθώς επιτρέπει στο νέο της εργαλείο δημιουργίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη στο Instagram να παράγει, εξ ορισμού, φωτογραφίες χρηστών με δημόσια προφίλ.

Οι χρήστες του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης «Muse Image» της Meta, το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη, μπορούν να προσθέτουν ετικέτες σε δημόσια προφίλ του Instagram και να δημιουργούν εικόνες που αντλούν στοιχεία από τα πρόσωπα των ατόμων που εμφανίζονται σε αυτές τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι χρήστες του Instagram δεν ειδοποιούνται όταν οι αναρτήσεις τους ενσωματώνονται σε αυτό που η εταιρεία περιγράφει ως το «πιο προηγμένο μέχρι σήμερα μοντέλο δημιουργίας εικόνων».

Προβληματισμός για το νέο σύστημα του Instagram

Η ευκολότερη και πιο ολοκληρωμένη λύση για όσους ανησυχούν ότι οι φωτογραφίες τους θα χρησιμοποιηθούν από το Muse Image είναι να μετατρέψουν τους δημόσιους λογαριασμούς τους στο Instagram σε ιδιωτικούς.

«Είναι μια ωμή λύση, αλλά εμποδίζει τους ξένους να χρησιμοποιούν το δημόσιο προφίλ σας ως πηγή υλικού», σημειώνει η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Malwarebytes σε ανάρτηση στο blog της στις 9 Ιουλίου. Ωστόσο, για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τον λογαριασμό τους δημόσιο, υπάρχει και μια πιο μετρημένη προσέγγιση.

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε σε ανακοίνωση προς την εφημερίδα Guardian ότι το Muse Image έχει σχεδιαστεί «με ισχυρούς ελέγχους και μηχανισμούς ασφαλείας από την πρώτη μέρα».

«Οι ιδιωτικοί λογαριασμοί και εκείνοι που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 18 ετών εξαιρούνται αυτόματα, ενώ οι ενήλικοι χρήστες με δημόσιους λογαριασμούς μπορούν να εξαιρεθούν χρησιμοποιώντας εύχρηστους ελέγχους», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα «λάβει μέτρα κατά οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τα πρότυπα της κοινότητάς της».

Η Meta κατευθύνει τους χρήστες του Instagram που επιθυμούν να εξαιρεθούν από τη χρήση των φωτογραφιών τους στο σύστημα δημιουργίας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης να μεταβούν στην ενότητα «κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση» των ρυθμίσεων και να απενεργοποιήσουν ένα κουμπί που επιτρέπει σε άλλους να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενό τους.

Οι υπερασπιστές της ιδιωτικότητας υποστηρίζουν ότι είναι άδικο να αναμένεται από τους χρήστες να απενεργοποιήσουν προληπτικά αυτή τη λειτουργία – και ότι «το να βρει κανείς τη ρύθμιση αυτή είναι μια περιπέτεια από μόνη της», όπως περιγράφει ο συντάκτης της Malwarebytes, Ντάνι Μπράντμπερι.

Σε μια ανάρτηση στο blog της εταιρείας Proton, η οποία εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικότητας, αναφέρεται ότι «η κοινή χρήση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, η επιλογή εξαίρεσης βρίσκεται κρυμμένη βαθιά μέσα στις ρυθμίσεις, και η δημόσια αντίδραση γίνεται ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν τι συνέβη στο περιεχόμενό τους». Προτρέπουν τους χρήστες να «παρακολουθούν προσεκτικά τα κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης», επειδή «οι καταστάσεις ενεργοποίησης και απενεργοποίησης φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπες με μια πρώτη ματιά, και είναι εύκολο να αφήσει κανείς τη μία ενεργή κατά λάθος».

Ενώ η Meta επισημαίνει ότι οι χρήστες του Muse Image δεν μπορούν να προσθέσουν ετικέτες σε λογαριασμούς που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 18 ετών και ότι οι έφηβοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία για να προσθέσουν ετικέτες ή να αναφερθούν σε άλλους λογαριασμούς, η εταιρεία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει εάν τα παιδιά που απεικονίζονται σε φωτογραφίες δημόσιων λογαριασμών που ανήκουν σε ενήλικες θα μπορούσαν να εμφανιστούν στις προτάσεις. Η Proton ανέφερε ότι τα παιδιά που απεικονίζονται σε δημόσιες φωτογραφίες διατρέχουν τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν τα πρόσωπά τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Υπό απειλή οι δημόσιοι λογαριασμοί

Ο Θόριν Κλοσόβσκι, ακτιβιστής για θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο Electronic Frontier Foundation, λέει: «Αυτή είναι η κατηγορία ρύθμισης που θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι προαιρετική για τους χρήστες του Instagram».

«Πρόκειται για μια νέα χρήση των φωτογραφιών που δημοσιεύουν δημόσια εδώ και χρόνια, και σίγουρα δεν ήταν κάτι που είχε περάσει από το μυαλό κανενός όταν έκαναν εγγραφή στο Instagram πριν από χρόνια».

Το δελτίο τύπου της Meta για το Muse Image περιγράφει αβλαβείς χρήσεις του νέου συστήματος: από την έρευνα για «τα πιο μοντέρνα γυναικεία looks του καλοκαιριού του 2026», τη σάρωση συνδέσμων για αγορά λινών φορεμάτων και το ντύσιμο, μέχρι την απομάκρυνση της ομίχλης από μια εικόνα μιας καταπράσινης κοιλάδας και τη μετατροπή των πετάλων ενός μοβ λουλουδιού σε χρωματική διαβάθμιση του ουράνιου τόξου.

Ένα άλλο παράδειγμα αναδεικνύει τις πιο σύνθετες δυνατότητες του συστήματος: τον συνδυασμό πολλαπλών εικόνων – όπως ένα συγκεκριμένο άτομο, μια συγκεκριμένη μάρκα ποδηλάτου και ένα οπτικό στυλ που πρέπει να μιμηθεί – σε μία μόνο εντολή, ώστε να προσαρμόζεται το αποτέλεσμα με εξαιρετικά λεπτομερή ακρίβεια.

«Το Muse Image μπορεί να συνθέσει στοιχεία από πολλές εικόνες αναφοράς που περιλαμβάνονται στην εντολή, όπως άτομα, αντικείμενα, ρούχα, στυλ και περιβάλλοντα», σημειώνει η ανάρτηση της Meta.

Οι υποστηρικτές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφέρουν ότι αυτές οι διασκεδαστικές λειτουργίες μπορεί να έχουν και μια σκοτεινή πλευρά. «Η Meta αναφέρει ότι το Muse Image έχει ως στόχο να κάνει τη δημιουργία εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη πιο προσωπική, επιτρέποντας στους χρήστες να αναφέρουν δημόσιους λογαριασμούς Instagram στις εντολές τους», αναφέρει η ανάρτηση στο blog της Malwarebytes. «Αυτό μπορεί να ακούγεται διασκεδαστικό όταν δημιουργείτε εικόνες του εαυτού σας. Είναι όμως λιγότερο ελκυστικό όταν οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να κάνει το ίδιο με τον λογαριασμό σας».

Η Meta αναφέρει ότι το Muse Image περιλαμβάνει ισχυρά μέτρα προστασίας σχεδιασμένα για να εμποδίζουν τη δημιουργία περιεχομένου που παραβιάζει τους κανόνες. Όποιος συναντήσει μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και την θεωρεί απαράδεκτη, μπορεί να την αναφέρει πατώντας παρατεταμένα την εικόνα και επιλέγοντας την επιλογή «δεν μου αρέσει», σημειώνει η εταιρεία.

Το Muse Image είναι προς το παρόν διαθέσιμο στην εφαρμογή Meta AI, στα Instagram Stories στις ΗΠΑ και στο WhatsApp σε περιορισμένο αριθμό χωρών. Η Meta σχεδιάζει ήδη να επεκτείνει τη χρήση του συστήματος δημιουργίας εικόνων στο Facebook και να προσφέρει παρόμοιες δυνατότητες βίντεο στους δημιουργούς και στο Meta AI.

Με πληροφορίες από Guardian