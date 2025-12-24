«Ανήκει στον λαό της»: Ο λόγος που οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε χθες ότι «λυπάται» για την ανανεωμένη έκφραση ενδιαφέροντος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση της αρκτικής περιοχής.

Ο Νίλσεν έκανε τα σχόλια αυτά στο Facebook αφού ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά τους.

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία

Η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της» και «η Δανία είναι ο εγγυητής γι' αυτό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στην επιθυμία που εξέφρασε επανειλημμένα ο Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη δανική περιφέρεια στις ΗΠΑ.

«Ενώνω τη φωνή μου με εκείνη των Ευρωπαίων για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μας», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος ο οποίος είχε μεταβεί στο Νουούκ τον Ιούνιο για να εκφράσει «την υποστήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να προσαρτήσει την περιοχή με μεγάλη ζέση νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αρκετές φορές.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν νωρίτερα σε κοινή ανακοίνωση ότι η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς.

«Δεν μπορείς να προσαρτήσεις μια άλλη χώρα. Ούτε καν με το επιχείρημα της διεθνούς ασφάλειας», δήλωσαν. «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και οι ΗΠΑ δεν πρέπει να την καταλάβουν».

Με πληροφορίες από Reuters