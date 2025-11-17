«Ανεξέλεγκτη οργή»: Νέα επίθεση Τραμπ στον Μάγιερς - Θέλει την απόλυσή του «αμέσως»

Νέα επίθεση κατά του τηλεοπτικού παρουσιαστή Σεθ Μάγιερς εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Σεθ Μάγιερς του NBC πάσχει από μια ανίατη περίπτωση Συνδρόμου Διαταραχής Τραμπ (TDS)», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social το Σάββατο, αναφορικά με τον παρουσιαστή του «Late Show».

«Εθεάθη χθες το βράδυ, με ανεξέλεγκτη οργή, πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι η ''εκπομπή'' του είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ στην τηλεθέαση. Εκτός από όλα τα άλλα, ο Μέγιερς δεν έχει ταλέντο και το NBC θα έπρεπε να τον απολύσει ΑΜΕΣΩΣ!» συνέχισε.

«Χθες το βράδυ», σε αυτήν την περίπτωση, θα ήταν Παρασκευή, όταν η εκπομπή μετέδιδε μια επανάληψη ενός επεισοδίου από δύο εβδομάδες πριν.

Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά επιτίθεται σε τηλεοπτικούς παρουσιαστές που του ασκούν κριτική, είναι «ιδιαίτερα θυμωμένος με τον Μάγιερς τελευταία».

Οι επιθέσεις Τραμπ στον Μάγιερς

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μάγιερς «ίσως είναι το λιγότερο ταλαντούχο άτομο που έκανε ζωντανό πρόγραμμα στην ιστορία της τηλεόρασης».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ χρησιμοποίησε κεφαλαία γράμματα για να αποκαλέσει τον Μάγιερς, άτομο «ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ, 100% ΑΝΤΙ-ΤΡΑΜΠ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ!!!»

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης, στον Μάγιερς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αποκαλώντας τον «ηλίθιο» και απειλώντας να «μάθει» για το συμβόλαιό του με το NBC.

Η τελευταία επίθεση του Τραμπ αναδημοσιεύτηκε στο X από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών Μπρένταν Καρ, ο οποίος έχει επικρίνει τηλεοπτικά δίκτυα που μεταδίδουν εκπομπές που ασκούν κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

Τον Σεπτέμβριο, ο Καρ απείλησε ABC και Disney για τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Αν και αρχικά το ABC απέσυρε το πρόγραμμα, η εκπομπή του Κίμελ επέστρεψε στην τηλεόραση μια εβδομάδα αργότερα μετά από έντονες δημόσιες πιέσεις υπέρ του παρουσιαστή.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ φέρεται να προσπάθησε να λογοκρίνει τον Κίμελ ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, «γιόρτασε» την είδηση ​​ότι η εκπομπή «Late Show» του Stephen Colbert θα ακυρωνόταν.

Με πληροφορίες από Ηuffpost