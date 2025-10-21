Ανεμοστρόβιλος έριξε γερανούς βόρεια του Παρισιού – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα περιοχές βόρεια του Παρισιού, ρίχνοντας τρεις γερανούς οικοδομής, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι τέσσερις, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πόλη Ερμόν, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, υπέστη τα μεγαλύτερα πλήγματα από τον ξαφνικό ανεμοστρόβιλο, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον δέκα περιοχές.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό εισαγγελέα Γκιρέκ Λε Μπρα, ένας 23χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του σε εργοτάξιο, ενώ άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε πτώσεις γερανών και αποκόλλησε στέγες κτιρίων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινιές δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι επρόκειτο για «καταιγίδα αιφνίδιας και σπάνιας έντασης». «Παρακολουθώ στενά την κατάσταση και εκφράζω τη στήριξή μου στους αξιωματούχους, τους διασώστες και τους κατοίκους που επλήγησαν. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του θύματος», πρόσθεσε.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τρεις γερανούς να καταρρέουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένας από αυτούς έπεσε πάνω σε ιδιωτική κλινική, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, και άλλος ένας σε κατοικημένο κτίριο.

Δεκάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Με πληροφορίες από Guardian