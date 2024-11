«Άνδρας που τηρεί τον λόγο του»: Οι ταραχοποιοί του Καπιτωλίου αναμένουν ότι ο Τραμπ θα κρατήσει την υπόσχεσή του για αμνηστία

Η περίπτωση του Ντέρικ Έβανς, πρώην μέλους του νομοθετικού σώματος της Δυτικής Βιρτζίνια, ρίχνει φως στο πώς ορισμένοι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ ελπίζουν ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος θα τηρήσει τις υποσχέσεις του περί αμνηστίας για τους συμμετέχοντες στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Έβανς, που είχε καταδικαστεί σε τρεις μήνες φυλάκισης το 2022 για τη συμμετοχή του στα επεισόδια και ομολόγησε την ενοχή του για διατάραξη της τάξης, εξέφρασε δημόσια την ελπίδα του ότι ο Τραμπ θα παραχωρήσει αμνηστία στους καταδικασμένους της 6ης Ιανουαρίου. Όπως ο ίδιος δήλωσε στο BBC, μια αμνηστία θα αλλάξει τη ζωή του, ενώ αναμένει και αποζημίωση για τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την πρόθεση να αμνηστεύσει τους συμμετέχοντες στα γεγονότα, τους οποίους έχει αποκαλέσει «πατριώτες» και «πολιτικούς κρατουμένους». Σε δηλώσεις του τον Μάρτιο στο Truth Social και σε φόρουμ τον Ιούλιο, επανέλαβε ότι θα ελευθερώσει τους φυλακισμένους της 6ης Ιανουαρίου. Παρ’ όλα αυτά, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αμνηστεύσει όσους ενεπλάκησαν σε βίαιες ενέργειες, ενώ έχει δηλώσει πως οι αμνηστίες θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Η έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου παραμένει σε εξέλιξη, με σχεδόν 600 άτομα να έχουν κατηγορηθεί για επιθέσεις κατά αστυνομικών. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, όπως οι Stewart Rhodes και Enrique Tarrio, δεν συμμετείχαν άμεσα στη βία, αλλά καταδικάστηκαν για συνωμοσία με στόχο την αποσταθεροποίηση. Επιπλέον, το FBI συνεχίζει να καταζητεί υπόπτους, με εννέα άτομα να αναζητούνται ακόμη για βίαιες επιθέσεις κατά αστυνομικών.

Προς το παρόν, αρκετοί κατηγορούμενοι έχουν ζητήσει αναβολή των ακροάσεων τους, ελπίζοντας ότι θα λάβουν αμνηστία με την επιστροφή του Trump στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, οι υποστηρικτές του εκλεγμένου προέδρου σε πλατφόρμες όπως το Telegram καλούνται να παραμείνουν διακριτικοί έως την επίσημη ανάληψη της εξουσίας από τον Trump.

Η Wendy Via, συνιδρύτρια του Global Project Against Hate and Extremism, προειδοποιεί ότι η ενδεχόμενη αμνηστία θα αποδυναμώσει το σύστημα δικαιοσύνης και θα δώσει το μήνυμα ότι η βία μπορεί να αποτελεί αποδεκτή αντίδραση σε ανεπιθύμητα πολιτικά αποτελέσματα.

Παρόλο που η μαζική αμνηστία όλων των καταδικασμένων δεν θεωρείται πιθανή, υπάρχουν αιτήματα για απελευθέρωση των μη βίαιων παραβατών, όπως ο Evans, που ζητούν επίσης αποζημίωση και αποκατάσταση της φήμης τους.

Με πληροφορίες από BBC