Άνδρας που ισχυρίζεται ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο προγραμμάτισε επέμβαση αύξησης μεγέθους με τη βοήθεια του κόσμου

Ένας Αμερικανός που έχει διεκδικήσει τον τίτλο του κατόχου του μικρότερου πέους στον κόσμο δηλώνει ότι έχει κλείσει ραντεβού για μια επέμβαση με σκοπό να αυξήσει, έστω και ελαφρώς, το μέγεθος του πέους του, αφού ζήτησε οικονομική υποστήριξη από το διαδικτυακό κοινό για τον σκοπό αυτό.

Σε μια σύντομη συνέντευξη το Σάββατο, ο 38χρονος Μάικλ Φίλιπς δήλωσε ότι αισθάνεται «πραγματικά ευγνώμων και έκπληκτος» για τους χρήστες της πλατφόρμας GoFundMe που υποστήριξαν την εκστρατεία του για τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να καλύψει το κόστος της εν λόγω επέμβασης.

«Εγώ… δεν πίστευα ποτέ ότι θα ενδιαφερόταν κανείς αρκετά ώστε να με βοηθήσει», είπε ο Φίλιπς, ο οποίος είχε εξηγήσει προηγουμένως ότι η επέμβαση θα τον απαλλάξει από τα ουρολογικά προβλήματα που οφείλονται στο γεγονός ότι το πέος του έχει μήκος μόλις 0,97 εκατοστά, ακόμη και όταν είναι πλήρως σε στύση. «[Είμαι] εξαιρετικά ευγνώμων».

Ο άνθρωπος που υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο θα κάνει εγχείρηση αύξησης μεγέθους

Ο Φίλιπς μοιράστηκε τα νέα σχετικά με την επέμβαση, αφού η κάλυψη από τα ΜΜΕ της πάλης του με την ιατρικά διαγνωσμένη πάθησή του – γνωστή ως μικροφαλλία – και η σχετική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που είχε ξεκινήσει, ώθησαν έναν διακεκριμένο πλαστικό χειρουργό του Μπέβερλι Χιλς να προσφερθεί δημοσίως να πραγματοποιήσει την επέμβαση δωρεάν.

Ένας εκπρόσωπος του Δρ. Ρόμπερτ Ντόρμαν δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν είχε ενημερωθεί αν ο Φίλιπς θα δεχόταν την προσφορά του για τη διενέργεια μιας επέμβασης που περιλαμβάνει θεραπεία με ενέσεις, την οποία ο γιατρός έκανε επειδή συγκινήθηκε από τα προβλήματα ποιότητας ζωής για τα οποία ο υποψήφιος ασθενής είχε μιλήσει ανοιχτά.

Όταν ρωτήθηκε αν θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία για αύξηση του μεγέθους που του πρόσφερε ο Ντόρμαν, ο Φίλιπς απάντησε: «Έχω ήδη κλείσει ραντεβού για την επέμβασή μου σε μια κλινική πιο κοντά στο σπίτι μου».

Ο Φίλιπς, ο οποίος κατοικεί στη Νότια Καρολίνα κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι η επέμβαση που σκοπεύει να υποβληθεί έχει ως στόχο την αύξηση της περιφέρειας του πέους του, προκειμένου να ανακουφιστεί από ορισμένες – αν και όχι όλες – τις δυσκολίες που συνδέονται με τη μικροφαλλία.

Η εκστρατεία του «Βοηθήστε τον Μάικλ να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης μικροφαλλία», που ξεκίνησε στο GoFundMe στις 25 Ιουνίου, είχε συγκεντρώσει σχεδόν 13.000 δολάρια από περισσότερους από 250 δωρητές μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Φίλιπς, σε συνεντεύξεις του στα ΜΜΕ, έχει αυτοχαρακτηριστεί ως υποστηρικτής των ατόμων με μικροφαλλία, καταγγέλλοντας την σωματική ντροπή που μπορεί να προκαλέσει αυτή η πάθηση.

Η πάθηση είναι εξαιρετικά σπάνια και ορίζεται από την Κλινική του Κλίβελαντ ως μήκος πέους σε κατάσταση τάνυσης μικρότερο από 2,67 ίντσες (6,8 εκατοστά). Η κλινική αναφέρει ότι το μέσο μήκος για ενήλικες είναι 5,25 ίντσες (13,3 εκατοστά).

Αντίμετωπος με αρκετά προβλήματα ο Μάικλ Φίλιπς

Στο πλαίσιο της δράσης του, ο Φίλιπς κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης, που έγινε viral, παραχωρώντας συνέντευξη στο TMZ, στην οποία προκάλεσε οποιονδήποτε στον κόσμο να διαψεύσει τη δήλωσή του ότι διαθέτει το μικρότερο πέος στον κόσμο.

Ο Φίλιπς δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι ο στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν διαγνωστεί με μικροφαλλία.

Είπε ότι η διάγνωσή του ουσιαστικά απέκλειε τη σεξουαλική επαφή με διείσδυση, γεγονός που έπληξε σοβαρά τη ζωή του στον τομέα των σχέσεων. Επίσης, περιέγραψε πώς το γεγονός ότι το πέος του είχε περίπου το μέγεθος του νυχιού του μικρού δακτύλου όταν ήταν πλήρως σε στύση σήμαινε ότι η χρήση της τουαλέτας ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα ούρα του «πέφτουν παντού».

Πολλοί στο διαδίκτυο έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με την αυθεντικότητα της ιστορίας του Φίλιπς. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πριν εμφανιστεί στην βρετανική τηλεοπτική εκπομπή «This Morning» για να συζητήσει τη ζωή του, ότι πρώτα έπρεπε να αποδείξει οριστικά στην παραγωγή ότι πάσχει από μικροφαλλία.

Παραδέχτηκε επίσης ότι έχει στείλει στο παρελθόν φωτογραφίες του γεννητικού του οργάνου σε άλλους ανθρώπους. Μεταξύ αυτών ήταν και μια γυναίκα που διαφώνησε μαζί του στο διαδίκτυο, υποστήριξε ότι δεν ήθελε μια τέτοια εικόνα και δημοσίευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που έγινε viral, στο οποίο το χαρακτήρισε «μακράν το μικρότερο που είχα δει ποτέ».

Με πληροφορίες από Guardian