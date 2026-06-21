Άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε συναυλία στο Madison Square Garden

Ένας 51χρονος άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, έπειτα από πτώση από υπερυψωμένο σημείο του χώρου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές κλήθηκαν στο εμβληματικό στάδιο λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα από την πτώση.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Bellevue, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητά του, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.

Ο άνδρας παρακολουθούσε συναυλία του αμερικανικού συγκροτήματος Goose, το οποίο εμφανιζόταν για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά στο Madison Square Garden.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θεατές ανέφεραν ότι η πτώση σημειώθηκε από τις υψηλότερες κερκίδες του σταδίου. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τμήμα των καθισμάτων να έχει αποκλειστεί μετά το περιστατικό, ενώ προσωπικό ασφαλείας και διασώστες έσπευσαν στο σημείο.

Παρά το τραγικό συμβάν, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, τα μέλη των Goose εξέφρασαν τη θλίψη τους με ανακοίνωση που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι και συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που συνέβη στη χθεσινή συναυλία», ανέφερε το συγκρότημα, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του προς όλους όσοι επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Οι μουσικοί ευχαρίστησαν επίσης το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και τους εργαζομένους του Madison Square Garden για την ανταπόκρισή τους.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση του χώρου δεν έχει προχωρήσει σε δημόσιο σχόλιο για το περιστατικό, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Madison Square Garden θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς συναυλιακούς και αθλητικούς χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, φιλοξενώντας κάθε χρόνο εκατοντάδες εκδηλώσεις και εκατομμύρια επισκέπτες.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αν ο θάνατος συνδέεται με ατύχημα, ενώ αναμένεται να εξεταστούν καταθέσεις μαρτύρων και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της πτώσης.

Προς το παρόν, η αστυνομία περιορίζεται να αναφέρει ότι ο άνδρας υπέστη θανατηφόρα τραύματα έπειτα από πτώση από «υπερυψωμένο σημείο» του χώρου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από People