Άνδρας έβγαλε πράσινο «τρίχωμα» στη γλώσσα του

Η γλώσσα ενός 64χρονου άνδρα άρχισε να βγάζει πράσινες «τρίχες» με τους γιατρούς να καταλήγουν ότι πρόκειται για μια αρκετά κοινή και ακίνδυνη πάθηση, γνωστή ως «τριχωτή γλώσσα».

Η γλώσσα του ασθενούς είχε γίνει πράσινη περίπου δύο εβδομάδες πριν επισκεφθεί την κλινική και λίγο αφότου είχε ολοκληρώσει αγωγή με αντιβιοτικά για μόλυνση των ούλων του. Όταν οι γιατροί είδαν την πράσινη «τριχωτή» γλώσσα συνταγογράφησαν στον 68χρονο αγωγή για μύκητες αλλά δεν είδαν τα αποτελέσματα που περίμεναν.

Κατά την προσεκτικότερη εξέταση, οι γιατροί παρατήρησαν ότι τα μικροσκοπικά εξογκώματα που καλύπτουν την επιφάνεια της γλώσσας, στον 68χρονο ήταν μικρότερα από ό,τι θα αναμενόταν σε σύγκριση με μια υγιή γλώσσα. Στο μεταξύ, ο ασθενής δεν ανέφερε πόνο η κάποια αλλαγή στην αίσθηση της γεύσης.

Τελικά, οι γιατροί διέγνωσαν την πάθηση της «τριχωτής γλώσσας» σε αναφορά που έκαναν στο New England Journal of Medicine. Η τριχωτή γλώσσα, ή lingua villosa, είναι μια καλοήθης πάθηση που προκαλεί αυτό το «τρίχωμα» διαφόρων χρωμάτων στην επιφάνεια της γλώσσας.

Φωτ.: The New England Journal of Medicine (Live Science)