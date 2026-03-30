Άνδρας ανακάλυψε τυχαία τη μεγαλύτερη σπηλιά του κόσμου στο Βιετνάμ - Πώς τη βρήκε ξανά μετά από 18 χρόνια

Η σπηλιά Hang Son Doong στο Βιετνάμ είναι τόσο τεράστια που -φαινομενικά- μπορεί να χωρέσει έναν ολόκληρο ουρανοξύστη, με τον άνθρωπο που ανακάλυψε την είσοδό της, να χρειάζεται σχεδόν δύο δεκαετίες για να τη βρει ξανά.

Ο Χο Καν, ένας ντόπιος κάτοικος της περιοχής, εντόπισε για πρώτη φορά τη σπηλιά το 1990, ενώ μάζευε ξύλα και προσπαθούσε να προστατευτεί από μια καταιγίδα. Αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν ο δυνατός αέρας που έβγαινε από το έδαφος, ένδειξη, όπως αποδείχθηκε αργότερα, μιας τεράστιας υπόγειας κοιλότητας.

Η σπηλιά επανεντοπίστηκε το 2008 και η πρώτη αποστολή εξερεύνησης πραγματοποιήθηκε το 2009 από διεθνή ομάδα σπηλαιολόγων. Από τότε, η Son Doong θεωρείται το μεγαλύτερο σπηλαιοσύστημα στον κόσμο.

Βιετνάμ: Ένα ταξίδι στην «καρδιά» της γης

Η πρόσβαση στη σπηλιά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι επισκέπτες πρέπει να διασχίσουν μία πυκνή ζούγκλα, να περάσουν ποτάμια και να κινηθούν σε δύσβατο έδαφος, σε μια διαδρομή που περιλαμβάνει περίπου 20 περάσματα μέσα από νερό. Η περιοχή βρίσκεται στην οροσειρά Truong Son, ανάμεσα στο Λάος και τη Νότια Σινική Θάλασσα, και φιλοξενεί άγρια ζώα όπως τίγρεις, αλλά και βδέλλες.

Για να μπει κανείς στη σπηλιά, κατεβαίνει έναν κάθετο τοίχο ύψους περίπου 30 ορόφων μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.

Σύμφωνα με τον γεωλόγο Darryl Granger, η δημιουργία της σπηλιάς ξεκίνησε πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Ένα ποτάμι βρήκε μια μικροσκοπική ρωγμή στον ασβεστόλιθο, «όσο μια τρίχα», και με την πάροδο του χρόνου τη διεύρυνε, διαλύοντας το πέτρωμα.

Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς το νερό εξακολουθεί να ρέει στο εσωτερικό της.

Βιετνάμ: Στο σπήλαιο χωράει η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Η Son Doong έχει μήκος περίπου εννέα χιλιόμετρα και σε ορισμένα σημεία φτάνει ύψος έως και 65 ορόφων. Μέσα της χωράει άνετα η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, ενώ σε ορισμένα περάσματα θα μπορούσε να πετάξει ακόμη και αεροσκάφος τύπου Boeing 747. Στο εσωτερικό της υπάρχουν υπόγειες λίμνες, τεράστιοι θάλαμοι, αλλά και «παράθυρα» φωτός, σημεία όπου έχει καταρρεύσει η οροφή και επιτρέπει στη ζούγκλα να εισχωρήσει στο σπήλαιο.

Η εξερεύνηση της σπηλιάς διαρκεί ημέρες, χωρίς καμία επαφή με τον έξω κόσμο, καθώς δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά ανάλογα με την εποχή.

Κατά την περίοδο των βροχών, το σπήλαιο πλημμυρίζει και καθίσταται απροσπέλαστο, με το νερό να φτάνει σε ύψος δεκάδων μέτρων.

Παρά το εντυπωσιακό του μέγεθος, το σπήλαιο δεν είναι αιώνιο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, σε βάθος εκατομμυρίων ετών, η διάβρωση θα οδηγήσει τελικά στην κατάρρευση της οροφής.

Τότε, η μεγαλύτερη σπηλιά του κόσμου θα μετατραπεί σε φαράγγι, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Με πληροφορίες από CBS News