Ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στις ΗΠΑ: Πέντε τουρίστες νεκροί - Επέστρεφαν από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό λεωφορείο, που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο New York State Thruway, στη δυτική Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας.

Οι αρχές αναφέρουν ότι το λεωφορείο μετέφερε τουρίστες που επέστρεφαν από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα ΗΠΑ–Καναδά, με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όταν μάρτυρες είδαν το όχημα να χάνει τον έλεγχο και να ανατρέπεται.

Τα περισσότερα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ταξιδιώτες από Ινδία, Κίνα και Φιλιππίνες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται για να διασώσουν και να στηρίξουν τους επιζώντες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικά ελικόπτερα, κοντά στην πόλη Pembroke, περίπου 48 χλμ. ανατολικά του Μπάφαλο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα ηλικίας 1 έως 74 ετών. Κάποιοι εκτοξεύτηκαν από το όχημα, καθώς πολλοί δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν για ώρες στα συντρίμμια.

Ο διοικητής της Πολιτειακής Αστυνομίας, Andre Ray Major, ανέφερε ότι τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται, αλλά έχει αποκλειστεί τόσο η μηχανική βλάβη όσο και η κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών από τον οδηγό.

Περισσότεροι από 20 τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ παιδιά που επέζησαν μεταφέρθηκαν σε παιδιατρική κλινική.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες χάους, με σπασμένα τζάμια και προσωπικά αντικείμενα σκορπισμένα στο οδόστρωμα.

Οι Αρχές ζητούν από οδηγούς που μπορεί να έχουν καταγράψει το δυστύχημα με dashcam να παραδώσουν το υλικό για να βοηθήσουν στις έρευνες. Παράλληλα, ο οργανισμός ConnectLife έκανε έκκληση για έκτακτες αιμοδοσίες, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός δημιούργησε κέντρο επανένωσης οικογενειών.

