Ανατροπή με τον θάνατο του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της ισπανικής αλυσίδας ρούχων Mangο

Ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της ισπανικής αλυσίδας ρούχων Mangο, Ισάκ Άντικ.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της ισπανικής αλυσίδας ρούχων Mangο πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024, με τις τότε πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Άντικ πέθανε αφού έπεσε από τα 150 μέτρα ενώ επισκεπτόταν τις σπηλιές «Coves Del Salnitre» στο Collbató της Ισπανίας.

Ωστόσο, η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, που αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, συνεχίζεται, επιβεβαίωσε η καταλανική αστυνομία. Μάλιστα, η αστυνομία υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο ρόλο του γιου του, Τζόναθαν Άντικ.

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του την στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες. Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολά σημεία και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και σύντροφο του Ισάκ Άντικ, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

«Η έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ, ιδρυτή της Mango, έχει πάρει μια άλλη τροπή. Αυτό που αρχικά ερμηνεύτηκε ως ατύχημα στο βουνό, εξετάζεται τώρα μια δικαστική υπόθεση για πιθανή ανθρωποκτονία. Πώς όμως είναι αυτό δυνατό; Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο Άντικ έκανε πεζοπορία στο Collbató με τον γιο του, Τζόναθαν, όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων. Η Mossos d'Esquadra (καταλανική αστυνομία) αρχικά το θεώρησε ατύχημα, αλλά με την πάροδο του χρόνου, ορισμένες ασυνέπειες στην κατάθεση του γιου και ορισμένες λεπτομέρειες του περιβάλλοντος χώρου έθεσαν αμφιβολίες για αυτήν την εκδοχή» αναφέρει η El Pais.

Και συνεχίζει: «Στην πρώτη του κατάθεση, που ελήφθη μετά το συμβάν, ο Τζόναθαν είχε ανακρίβειες. Ωστόσο, στη δεύτερη κατάθεσή του, που ελήφθη αργότερα, οι ασυνέπειες επέμειναν. Η Mossos d'Esquadra εντόπισε αντιφάσεις μεταξύ των καταθέσεών του και των αποτελεσμάτων της επιτόπιας έρευνας, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της. Και επιπλέον, ένα άλλο βασικό στοιχείο ήταν η κατάθεση της Κνουθ, συντρόφου του επιχειρηματία, η οποία, σύμφωνα με ερευνητικές πηγές, μίλησε για την κακή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου. Και τώρα τι; Ο Τζόναθαν, ο μόνος από τους τρεις γιους που ήταν με τον πατέρα του εκείνη την ημέρα, έχει μπει πλέον στο ''μικροσκόπιο''».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Vanguardia», που επίσης επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν μετατράπηκε- κατά την εξέλιξη της έρευνας- από μάρτυρα σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο και η αστυνομία ερευνά το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω εκπροσώπου ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Άντικ».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισάκ Άντικ εγκαταστάθηκε σε ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη και ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.