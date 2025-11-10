«Ανάσα» για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα στον γάμο ομοφύλων

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε τη Δευτέρα το αίτημα να επανεξετάσει την ιστορική του απόφαση του 2015, η οποία κατοχύρωσε το συνταγματικό δικαίωμα στον γάμο των ομοφύλων.

Η προσφυγή είχε υποβληθεί από την Κιμ Ντέιβις, πρώην ληξίαρχο στην πολιτεία του Κεντάκι, η οποία το 2015 είχε αρνηθεί να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια επικαλούμενη τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις. Η υπόθεση της είχε προκαλέσει τότε εθνική συζήτηση και η ίδια είχε περάσει πέντε ημέρες στη φυλακήεπειδή δεν συμμορφώθηκε με τη δικαστική εντολή.

Η Ντέιβις ζητούσε από το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο να ακυρώσει την εντολή καταβολής 360.000 δολαρίων σε αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα σε ζευγάρι που είχε στραφεί εναντίον της, αλλά και να ανατρέψει την απόφαση Obergefell v. Hodges, με την οποία το 2015 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα των ομοφύλων να παντρεύονται σε όλες τις πολιτείες.

Οι δικαστές αρνήθηκαν χωρίς σχόλιο να εξετάσουν την υπόθεση. Για να γίνει δεκτή, θα έπρεπε να ψηφίσουν υπέρ τουλάχιστον τέσσερις από τους εννέα.

Η απόφαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η Μέρι Μπονάουτο (Mary Bonauto), η δικηγόρος που είχε υπερασπιστεί τον Τζέιμς Όμπερφελ στο Ανώτατο Δικαστήριο πριν από μια δεκαετία, δήλωσε:

«Σήμερα εκατομμύρια Αμερικανοί μπορούν να ανασάνουν με ανακούφιση για τις οικογένειές τους – υπάρχουσες ή μελλοντικές. Όλες οι οικογένειες αξίζουν ίσα δικαιώματα απέναντι στον νόμο».

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ανησυχία στους κόλπους της κοινότητας μετά την απόφαση του Δικαστηρίου το 2022 να αναιρέσει το δικαίωμα στην άμβλωση, ανατρέποντας το Roe v. Wade και δείχνοντας διάθεση να επανεξετάσει παλαιότερα νομικά προηγούμενα. Τότε, ο δικαστής Κλάρενς Τόμας είχε καλέσει ρητά να τεθεί υπό αμφισβήτηση και η απόφαση Obergefell.

Ωστόσο, οι νομικοί αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι το Δικαστήριο δεν θα προχωρούσε σε τόσο ριζική αναθεώρηση. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη προς τον γάμο ομοφύλων είναι πλέον πλειοψηφική στην αμερικανική κοινωνία, ενώ περισσότεροι από 30 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ψήφισαν το 2022 νόμο που υποχρεώνει όλες τις πολιτείες να αναγνωρίζουν τους γάμους αυτούς.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το ζευγάρι Ντέιβιντ Έρμολντ και Ντέιβιντ Μουρ, από το Κεντάκι, είχε μηνύσει τη Ντέιβις μετά την άρνησή της να εκδώσει την άδεια γάμου. Το 2023 δικαιώθηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και η Ντέιβις υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση. Η ίδια άσκησε έφεση επικαλούμενη την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, ισχυριζόμενη ότι ενεργούσε βάσει των θρησκευτικών της πεποιθήσεων.

Τον Μάρτιο του 2024, το Εφετείο της Έκτης Περιφέρειας απέρριψε την έφεση, κρίνοντας ότι οι δημόσιοι λειτουργοί δεν προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία όταν ενεργούν με την ιδιότητα του κρατικού αξιωματούχου. «Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την εξουσία του κράτους για να παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών στο όνομα της συνείδησής του», έγραψε η δικαστής Χελέν Γουάιτ, διορισμένη από τον Τζορτζ Μπους.

Στην ίδια απόφαση, ο δικαστής Τσαντ Ρίντλερ, διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι η Ντέιβις «πήρε τον νόμο στα χέρια της», επιβάλλοντας πολιτική άρνησης αδειών γάμου για όλους τους πολίτες της κομητείας.

Οι αντιδράσεις των συντηρητικών

Ο Μάθιου Στέιβερ, δικηγόρος της Ντέιβις και επικεφαλής της οργάνωσης Liberty Counsel, δήλωσε ότι η απόφαση Obergefell ήταν «λανθασμένη από την αρχή» και πως η οργάνωση του θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ανατροπή της.

«Δεν είναι θέμα του αν, αλλά του πότε το Ανώτατο Δικαστήριο θα ακυρώσει το Obergefell», ανέφερε σε ανακοίνωση. Παρά την απόρριψη της προσφυγής, η υπόθεση αναδεικνύει τις έντονες πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιθέσεις που εξακολουθούν να διχάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη νομιμοποίηση των γάμων ομοφύλων.

Με πληροφορίες από New York Times