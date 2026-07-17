Ανάρτηση υπέρ του Κασιδιάρη από τον Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ προχώρησε σε μία ανάρτηση υπέρ του καταδικασμένου για διεύθυνση της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Ηλία Κασιδιάρη.

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο που έχει μοιραστεί πολλές φορές δημόσια τις πολιτικές του θέσεις, αναδημοσίευσε μία ανάρτηση που έκανε η δημοσιογράφος Rebecca Mistereggen για τον Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο παρουσιάζει ως αδικημένο για το γεγονός ότι παραμένει στη φυλακή.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος γράφει: «Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει για τον Ηλία Κασιδιάρη; Ο πρώην Έλληνας βουλευτής και πολιτικός παραμένει φυλακισμένος στην Ελλάδα, λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις στην ΕΕ.

Εκτίει ποινή λόγω των καταδικών της "Χρυσής Αυγής", αλλά μια πρόσφατη δικαστική απόφαση έχει προκαλέσει έντονη κριτική: το αίτημά του για αποφυλάκιση τον Ιούνιο του 2025 απορρίφθηκε με ψήφους 2-1, παρά τη σύσταση του Εισαγγελέα, εν μέρει επειδή διατηρεί ενεργό λογαριασμό στο X με τη βοήθεια υποστηρικτών του, για να σχολιάζει πολιτικά θέματα.

Ως εκ τούτου, θα τον κρατήσουν στη φυλακή παρά την καλή συμπεριφορά του και το σημαντικό χρονικό διάστημα που έχει ήδη εκτίσει.

Αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την πολιτική έκφραση. Σε τι διαφέρει από τις υποθέσεις που έχει επικρίνει ο Έλον Μασκ στο Ηνωμένο Βασίλειο;».

This is messed up https://t.co/CbQMl2XK9F — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2026

Ο Μασκ αναδημοσίευσε το μήνυμά της σχολιάζοντας: «This is messed up», δηλαδή «Αυτό είναι απαράδεκτο».

Ο Κασιδιάρης έσπευσε να πανηγυρίσει το tweet του Μασκ, γράφοντας: «Πριν από λίγο ο Έλον Μασκ - η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως - κατήγγειλε δυναμικά την παράνομη κράτησή μου. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση υπέρ της ελευθερίας του λόγου και τών πολιτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη!».

Το συγκεκριμένο tweet της δημοσιογράφου αφορά το τέταρτο αίτημα του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αργότερα, προχώρησε στην κατάθεση ενός ακόμη αιτήματος, που απορρίφθηκε ομόφωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow, «το σκεπτικό της αρνητικής απόφασης αφορά την δημιουργία κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη που αποδεικνύει μη μεταμέλεια».

Η τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση της «Χρυσής Αυγής»

Τον Μάρτιο, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε την ενοχή και των 42 κατηγορούμενων με τη Χρυσή Αυγή να θεωρείται τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση, υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.



Η διαδικασία σφράγισε την τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης στη μοναδική ποινική υπόθεση παγκοσμίως που, κατά την κατηγορία, αφορά μία ναζιστικού τύπου οργάνωση η οποία χρεώνεται εγκλήματα κατά της ζωής και εισήλθε ως πολιτικό κόμμα στη Βουλή και τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη της χώρας.



Για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.