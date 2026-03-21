Αναλυτής του Reuters στα ελληνικά: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τρελός πρόεδρος και κάνει τρελά πράγματα»

Ο Hugo Dixon, κορυφαίος αναλυτής του Reuters και κατά το παρελθόν επικεφαλής σχολιαστής των Financial Times, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews.

Έκανε μια εκτενή αναφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στις κινήσεις της Ευρώπης απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργούνται στην οικονομία από την άνοδο στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Hugo Dixon ανέφερε ότι «είναι τρελός πρόεδρος και κάνει τρελά πράγματα».

«Δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ ίσως απλώς να φύγει από το χάλι που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Αυτό λέει τώρα. Διότι δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, λέει τρία διαφορετικά πράγματα μέσα σε μια ώρα που όλα είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Αλλά η γενική του προσέγγιση είναι η εξής “Αρκετά με αυτόν τον πόλεμο. Βαρέθηκα. Δεν μου αρέσουν οι συνέπειες που ισχύουν για μένα, ειδικά στο εσωτερικό, με τις αυξανόμενες τιμές πετρελαίου. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όλο αυτό, νίπτω τας χείρας μου, απεκδύομαι την ευθύνη και αφήνω όλους εσάς να καθαρίσετε το χάλι. Και αν εσείς θέλετε να υπάρχει πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, τότε πρέπει να καθαρίσετε το χάλι που εγώ δημιούργησα”. Αν και από δεοντολογική άποψη πρέπει εκείνος να καθαρίσει το χαλί που δημιούργησε», σχολίασε ο αναλυτής.

«Ο Τραμπ είναι ο δειλός»

Με αφορμή τον χαρακτηρισμό «δειλοί» που προσέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Hugo Dixon τόνισε πως ο πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο «δειλός».

Παραθέτοντας μία ρήση του Αριστοτέλη ότι «η ύψιστη αρετή είναι η σοφία», ο ίδιος εξήγησε γιατί η Ευρώπη πρέπει να δράσει σοφά, λέγοντας ότι «πρέπει να εργαστεί με τους φίλους και συμμάχους από την Ασία, ειδικά την Ιαπωνία, και με τους συμμάχους στη Μέση Ανατολή, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Οφείλουμε λοιπόν να πούμε ότι εμείς θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ, αλλά θα το κάνουμε αυτό μόνο όταν η Αμερική και το Ισραήλ σταματήσουν εντελώς τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και δεν θα το κάνουμε μαζί με την Αμερική, διότι θέλουμε να μην υπάρχει καμία σχέση. Θέλουμε να αποσυνδεθούμε από την παράνομη εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Άρα, έχοντας μια απόσταση μεταξύ του τι θα κάνουμε εμείς και του τι έχουν κάνει η Αμερική και το Ισραήλ, θα δρούμε εντός του διεθνούς δικαίου και θα υπάρξει έτσι μια ευκαιρία ότι το Ιράν δεν θα επιτεθεί στις δικές μας δυνάμεις. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση να επιτεθούν εν τέλει στις δυνάμεις μας. Αλλά τότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν και θα πρέπει να έχουμε ήδη συμφωνήσει επ’ αυτής με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε στην εκπομπή.

«Αν δεν επιτεθούν στις δικές μας δυνάμεις», συνέχισε «τότε θα υπάρχει μια χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Άρα δεν είναι κάτι απλό, ενώ η εναλλακτική είναι οι τιμές πετρελαίου να πάνε στα 150 δολάρια το βαρέλι και παραπάνω για πολλούς μήνες και έτη. Και αυτό θα καταστρέψει συθέμελα τις οικονομίες μας. Διότι φυσικά σε αυτό έχει δίκιο του Τραμπ, ο οποίος λέει ότι θα εισάγουμε (σ.σ. η Ευρώπη) πετρέλαιο εμείς, ενώ η Αμερική είναι εξαγωγέας πετρελαίου».

