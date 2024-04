Ανάλυση Wall Street Journal: Γιατί το Ισραήλ χτύπησε στο Ιράν με επίθεση περιορισμένης κλίμακας

Το Ισραήλ χτύπησε στο Ιράν με επίθεση περιορισμένης κλίμακας, επισημαίνει στην ανάλυσή της για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Wall Street Journal.

Το Ισραήλ αντέδρασε κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά της μαζικής επίθεσης με drone και πυραύλων του Ιράν στο έδαφός του, με ένα περιορισμένο χτύπημα που αποσκοπούσε στην αποφυγή ενός νέου κύκλου κλιμάκωσης που θα μπορούσε να ωθήσει τις χώρες πιο κοντά σε πόλεμο. Αυτή είναι η «ανάγνωση» που κάνουν εξειδικευμένοι αναλυτές που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα για όσα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα στη Μέση Ανατολή. Η περιορισμένης κλίμακας ισραηλινή επίθεση και η υποβάθμισή της από το Ιράν φάνηκε να είναι μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να κατευνάσουν τις εντάσεις μετά από περισσότερο από μια εβδομάδα ανησυχιών ότι ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα θα μετατραπεί σε μια μεγαλύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Το Ισραήλ, τις τελευταίες ημέρες, δεχόταν πιέσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να μετριάσει την απάντησή του, ενώ στο εσωτερικό δεν υπήρξε προειδοποίηση στο κοινό για να αναζητήσει καταφύγιο, υποδεικνύοντας ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν περίμεναν μεγάλα ιρανικά αντίποινα. «Είναι απολύτως σαφές ότι αυτό δεν ήταν κάτι που προοριζόταν να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση», δήλωσε ο Raz Zimmt, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. «Δεν υπάρχει εκτεταμένη επίθεση. Αυτό είναι πολύ σαφές», εξηγεί στη Wall Street Journal. Η επίθεση φάνηκε να είναι παρόμοια με προηγούμενες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδονταν στην υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ, δήλωσε ο Ρόνεν Σόλομον, ανεξάρτητος αναλυτής πληροφοριών στο Ισραήλ.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η επίθεση έδειξε στο Ιράν ότι η Μοσάντ θα μπορούσε να χτυπήσει κρυφά μια πυρηνική ή στρατιωτική τοποθεσία χωρίς να χρησιμοποιήσει απροκάλυπτα τον ισραηλινό στρατό ή τα αεροσκάφη του. Το Ισραήλ πιθανότατα ήθελε να αποφύγει μια επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή μια ευρύτερη επίθεση, επειδή οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι το Ιράν θα χρησιμοποιούσε πλήγματα ως δικαιολογία για να προχωρήσει στο πυρηνικό του πρόγραμμα, είπε. «Είναι πιο συμβολικό το χτύπημα», είπε ο Solomon, επιτρέποντας στο Ισραήλ να στείλει ένα μήνυμα στο Ιράν και στην Τεχεράνη με τη σειρά της να ανακοινώσει ότι η επίθεση του Ισραήλ προκάλεσε μικρή ζημιά.

Το Ισφαχάν φιλοξενεί μια ιρανική στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αντιαεροπορικούς πυραύλους S-300, ένα εξελιγμένο σύστημα αεράμυνας κατασκευασμένο από τη Ρωσία. Ο Μαρκ Ντάμποβιτς, διευθύνων σύμβουλος του think tank Foundation for Defense of Democracies με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ ήταν πιθανώς η πρώτη φορά που έπληξε έναν στρατιωτικό στόχο στο Ιράν που προστατεύεται από τους S-300, και επίσης ήρθε στην ίδια πόλη όπου βρίσκονται πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Στέλνει ένα μήνυμα ότι μπορούμε να διεισδύσουμε στην αεράμυνά σας και να χτυπήσουμε τα ‘κοσμήματα του στέμματός’ σας», είπε ο Ντάμποβιτς.

Η περιορισμένης κλίμακας επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν είχε στόχο την περιοχή γύρω από το Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, όπου το Ιράν διαθέτει πυρηνικές εγκαταστάσεις και ένα εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας σε επαρχίες σε όλη τη χώρα, αφού εντοπίστηκαν ύποπτα ιπτάμενα αντικείμενα. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι πτυχές σχετικά με την έκταση ή τον αντίκτυπο της ισραηλινής επίθεσης, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής ότι οι δημοσιογράφοι του δεν είχαν δει μεγάλης κλίμακας ζημιές ή εκρήξεις πουθενά στη χώρα και ότι δεν αναφέρθηκαν επεισόδια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι περιορισμοί πτήσεων που επιβλήθηκαν τη νύχτα στο Ιράν, ήρθαν το πρωί.Η κρατική τηλεόραση του Ιράν υποβάθμισε επανειλημμένα το επεισόδιο στις εκπομπές της, λέγοντας ότι τρία μικρά ιπτάμενα αντικείμενα καταρρίφθηκαν από συστήματα αεράμυνας και υπονοώντας ότι είχαν εκτοξευθεί από το εσωτερικό της χώρας. Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Abdolrahim Mousavi, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο Ισφαχάν ήταν αποτέλεσμα της κατάρριψης ενός ύποπτου αντικειμένου που δεν προκάλεσε ζημιές.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία, εν τω μεταξύ, ανέφεραν την Παρασκευή ότι το Ισραήλ επιτέθηκε επίσης σε εγκαταστάσεις αεράμυνας στη χώρα. Το Ιράν τις τελευταίες ημέρες είχε εκκενώσει προσωπικό από τοποθεσίες στη Συρία, όπου το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει μεγάλη παρουσία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ισραήλ είχε ενημερώσει τους Άραβες συμμάχους του αυτή την εβδομάδα ότι ενδέχεται να χτυπήσει ως αντίποινα της επίθεσης του Ιράν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη στη Συρία.