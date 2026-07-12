Ανάλυση Sky News: Ποιες επιλογές έμειναν στον Τραμπ μετά το τέλος της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή επιχειρεί να χαρτογραφήσει το Sky News, μετά τη νέα ανάφλεξη που προκάλεσε η ιρανική επίθεση σε κυπριακό πλοίο, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί αντιποίνων και τα πλήγματα της Τεχεράνης σε κράτη του Κόλπου.

Όπως επισημαίνει η ανταποκρίτρια του δικτύου στη Μέση Ανατολή, Σέλι Λόγκουντ, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι «η εκεχειρία τελείωσε», πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Το Ιράν σφυροκοπά ξανά γειτονικές χώρες που για εβδομάδες θεωρούνταν ασφαλείς, οι ΗΠΑ εντείνουν τις επιθέσεις τους, ενώ οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά.

«Το Ιράν έκανε κακή επιλογή»

Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε το Σάββατο το βράδυ, όταν ένα εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία στοχοποιήθηκε ανοιχτά του Ομάν. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά επειδή το σκάφος ακολούθησε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, ενώ ένας Ινδός υπήκοος αγνοείται.

Η απάντηση των ΗΠΑ ήταν άμεση, εξαπολύοντας την τρίτη επίθεσή τους κατά του Ιράν μέσα σε μια εβδομάδα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τα 140 πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου, με τον Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα πληρώνει το τίμημα».

Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026

Στο στόχαστρο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αν και το Ιράν είχε προειδοποιήσει για σφοδρά αντίποινα, αυτή τη φορά οι πύραυλοι και τα drones δεν περιορίστηκαν στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επίθεση για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο μήνες. Στο Άμπου Ντάμπι, οι κάτοικοι ξύπνησαν με ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους, με τον φόβο για επιστροφή στις εφιαλτικές επιθέσεις των πρώτων έξι εβδομάδων του πολέμου να κυριαρχεί.

Σύμφωνα με το Sky News, πλέον κανείς δεν είναι ασφαλής. Το Κατάρ, το οποίο λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής, ανέφερε εισερχόμενα πυρά με τις εκρήξεις να συνταράσσουν τη Ντόχα, ενώ και στο Ομάν επιβεβαιώθηκαν επιθέσεις με drones στο έδαφός του, παρά τις διμερείς συνομιλίες που είχε την προηγούμενη μόλις ημέρα με τον Ιρανό ΥΠΕΞ.

Αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ

Η ανάλυση του Sky News υπογραμμίζει ότι το μνημόνιο κατανόησης του περασμένου μήνα ερμηνεύεται εντελώς διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Ενώ η συμφωνία προέβλεπε άμεση επανέναρξη της ναυσιπλοΐας, το Ιράν επιτίθεται σε πλοία που παρακάμπτουν τη βόρεια πλευρά των στενών την οποία ελέγχει.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές από τα ΗΑΕ, η νότια διαδρομή που ελέγχεται από τον αμερικανικό στρατό βοηθά τα πλοία να εξέλθουν με ασφάλεια, όμως τα περισσότερα αναγκάζονται να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους. Η κατάσταση απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί φυσιολογική για ένα πέρασμα από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μέσω X: «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών τελείωσε. Σας είπαμε: τηρήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα».

The era of one-sided deals is OVER. We told you: keep your word or pay the price. Reality is knocking. pic.twitter.com/B97ogCYGaj — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 12, 2026

Λιγοστεύουν οι ελπίδες για ειρήνη στην περιοχή

Το ζήτημα αυτό εξελίσσεται σε τεράστιο πονοκέφαλο για τον Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας να διαλύσει κάθε ελπίδα για ειρήνη. Έχοντας διανύσει σχεδόν το μισό της προθεσμίας των 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, οι δύο πλευρές δεν έχουν συζητήσει τίποτα ουσιαστικό.

Το Sky News καταλήγει ότι οι επιλογές του Αμερικανού προέδρου είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες. Στην καλύτερη περίπτωση, η διπλωματία επιστρέφει στο σημείο μηδέν. Στην χειρότερη, η περιοχή μπαίνει σε έναν νέο κύκλο γενικευμένων εχθροπραξιών.

Με πληροφορίες από skynews

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