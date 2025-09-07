Ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη αξιοποίησης αδρανών ακινήτων του Δημοσίου, με στόχο την απόδοσή τους στην κοινωνία.

Πρώτο βήμα θα είναι η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε τρία στρατόπεδα (Μοσχάτο, Ζιάκας, Μανουσογιαννάκης), με το 75% να διατίθεται σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία και το 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σχέδιο αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα ακίνητα του Δημοσίου.

Τα στρατόπεδα που αξιοποιούνται