Ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό ο Μερτς - Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Συγκεκριμένα, η Νίνα Βάρκεν, μέχρι σήμερα Υπουργός Υγείας, αναλαμβάνει επικεφαλής της Καγκελαρίας στη θέση του Τόρστεν Φράι, ο οποίος μετακινείται στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, CDU-CSU. Ο Μερτς χαρακτήρισε τη Βάρκεν ως το «σημαντικότερο στήριγμά του», εκθειάζοντας την αποφασιστικότητα και τη διαπραγματευτική της δεινότητα.

Στο Υπουργείο Υγείας τοποθετείται ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του CDU, Κάρστεν Λίνεμαν. Ο Καγκελάριος τόνισε πως το συγκεκριμένο υπουργείο αποτελεί κεντρικό πυλώνα των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν αποφασιστικό υπουργό που μπορεί να αντέξει την πίεση της αντιπολίτευσης.

Έτοιμοι να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα

Από την πλευρά του, ο Κάρστεν Λίνεμαν ευχαρίστησε τον Μερτς για την «αμοιβαία εμπιστοσύνη». Όπως δήλωσε, συνειδητοποιεί πλήρως τη βαριά ευθύνη που συνεπάγεται το χαρτοφυλάκιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας, ένα καθήκον το οποίο αναλαμβάνει «με μεγάλη ταπεινότητα».

Παράλληλα, η νέα υπουργός Καγκελαρίας, Νίνα Βάρκεν, ευχαρίστησε τον Μερτς για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, δηλώνοντας ενθουσιασμένη που θα συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία που χάραξε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο κυβερνητικό σχήμα εντάσσεται και ο Φίλιπ Άμθορ, μέχρι πρότινος Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος αναλαμβάνει Υφυπουργός παρά τω Καγκελαρίω για τον συντονισμό των σχέσεων Ομοσπονδίας και Κρατιδίων, διαδεχόμενος τον Μίχαελ Μάιστερ. Ο Άμθορ έκανε λόγο για «προνόμιο», σημειώνοντας πως ο συντονισμός αυτός είναι καθοριστικός για την επιτυχία της κυβέρνησης.

Ο Καγκελάριος δεν προχώρησε ακόμη σε περαιτέρω ανακοινώσεις ονομάτων. Έτσι, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το σενάριο που διακινούν τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο ο Πάτρικ Σνίντερ αποχωρεί από το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ την ίδια ώρα φούντωσαν οι φήμες και για πιθανή αντικατάσταση της Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε . Όπως σημείωσε ο Μερτς, οι επόμενες αποφάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς εκκρεμούν ορισμένες εσωτερικές συζητήσεις.