Αναιρέθηκε ο φόρος επί του σκωτσέζικου ουίσκι μετά τη νέα σειρά αμερικανικών δασμών του Τραμπ

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση χαιρέτισε την άρση των δασμών στις εξαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέο κύμα δασμών σε εκατοντάδες διεθνείς εμπορικούς εταίρους.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την εισαγωγή αμερικανικού μπέρμπον και βαρελιών στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς δασμούς. Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, δήλωσε ότι πρόκειται για «νίκη και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

«Τέλος» στους δασμούς των ΗΠΑ στο σκωτσέζικο ουίσκι

Ο Τραμπ συμφώνησε να αναιρέσει τους δασμούς μετά την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Κάρολου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Οι ΗΠΑ είχαν αρχικά επιβάλει δασμό 10% στο σκωτσέζικο ουίσκι τον Απρίλιο του 2025. Ο δασμός αυτός επρόκειτο να αυξηθεί νωρίτερα φέτος στο 25% για τα single malt.

Η Σκωτία εξάγει περισσότερο ουίσκι στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η Ένωση Σκωτσέζικου Ουίσκι (SWA) ανέφερε ότι το μέτρο αυτό είχε κοστίσει στον κλάδο περίπου 150 εκατ. λίρες, ενώ η αξία της αμερικανικής αγοράς θα ανερχόταν σε περίπου 933 εκατ. λίρες το 2025.

US tariffs on Scotch whisky are being removed today. ‼️📢



That supports our whisky industry and its exports to a key global market - securing growth both here in the UK and in the US.



Scottish Secretary @D_G_Alexander explains 👇 pic.twitter.com/nxAd7uuFgB — UK Government Scotland (@UKGovScotland) July 24, 2026

Η Έμιλι Γουίβερ Ρόουντς, αναπληρώτρια διευθύντρια της SWA, δήλωσε στο BBC Radio Scotland ότι η κατάργηση των δασμών αποτελεί δείγμα της θετικής σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δήλωσε ότι: «Υπάρχουν πραγματικά ισχυροί λόγοι και αδιάσειστα στοιχεία για τον λόγο που αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για την οικονομία των ΗΠΑ, και αυτό συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου του προέδρου για τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

«Νομίζω ότι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κάνουμε μία πρόποση για να το γιορτάσουμε».

Η συμφωνία θα επιτρέψει επίσης στα βαρέλια μπέρμπον του Κεντάκι – τα οποία χρησιμοποιούνται για την παλαίωση του σκωτσέζικου ουίσκι – να εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς δασμούς.

Η συμβολή του βασιλιά Καρόλου

Ο Τζον Σουίνι δήλωσε: «Αυτή είναι μια νίκη για τη Σκωτία και μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ωφελεί τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και όχι μόνο τους παραγωγούς ουίσκι, αλλά και τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες που στηρίζουν τον κλάδο σε ολόκληρη τη Σκωτία».

Η ανακοίνωση του Τραμπ τον Απρίλιο ότι θα καταργούσε τους δασμούς στο ουίσκι είχε πυροδοτήσει μια διαμάχη σχετικά με το ποιος μπορούσε να διεκδικήσει τα εύσημα για την αλλαγή της απόφασής του.

Behind every bottle of Scotch is someone who made it.



At @SuntoryGlobal's Springburn site in Glasgow today, the First Minister met the people bottling, maturing and packaging whisky bound for the US, now imported tariff-free.



➡️https://t.co/CtMB7Lpqsv pic.twitter.com/LBnW66WHDV — First Minister (@ScotGovFM) July 24, 2026

Ο Σουίνι δήλωσε ότι είχε θέσει το ζήτημα στον πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια προηγούμενης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο.

Ωστόσο, οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγόρησαν ότι αποσπά την αναγνώριση για τη συμφωνία σε βάρος του βασιλιά Κάρολου.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη στην «αξιοσημείωτη συμβολή του βασιλιά» και στην προσέγγιση της «Ομάδας της Σκωτίας».

Πρόσθεσε: «Καταφέραμε να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία του μπέρμπον στις Ηνωμένες Πολιτείες, να θέσουμε το ζήτημα στον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και να το συμπεριλάβουμε στην ατζέντα του».

Με πληροφορίες από BBC