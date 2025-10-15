Αναγκαστική προσγείωση για τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία, καθώς παρουσίασε ρωγμή στο μπροστινό τζάμι του πιλοτηρίου, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Η πτήση επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όταν το αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν στα ανοικτά της νότιας Ιρλανδίας, αναγκάστηκε να επιστρέψει και να προσγειωθεί στη βάση της RAF στο Μίλντενχολ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσγείωση έγινε «βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών» και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς. Ο ίδιος έγραψε αργότερα στο X: «Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε την αποστολή!»

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα άλλο κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε αναγκαστεί επίσης να επιστρέψει στη βάση του λόγω ρωγμής στο παράθυρο του πιλοτηρίου.

Με πληροφορίες από BBC