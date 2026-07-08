Εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Νέα επίθεση των ΗΠΑ - «Η αντιαεροπορική άμυνα βάλλει εναντίον του εχθρού»

Για εκρήξεις στο νότιο Ιράν μιλούν τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως τα Mehr και Fars.

Όπως μεταδίδουν, ακούστηκαν εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σίρικ στο νότιο Ιράν.

Οι περιοχές αυτές ήταν δύο από εκείνες που είχαν στοχοποιηθεί χθες, αλλά και στο παρελθόν, από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των επιθέσεών τους.

H αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν βάλλει εναντίον «του εχθρού» κοντά στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Εκρήξεις ακούστηκαν και κοντά στα Κοναράκ και Τσαμπαχάρ.

🔴 BREAKING: An explosion was heard in Iran’s port city of Bandar Abbas, the semi-official Mehr news agency reports. pic.twitter.com/uLgDmTA1rj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 8, 2026

🔴 BREAKING: Explosion sounds were heard in Iran’s Sirik and Bandar Abbas, Iran’s Mizan news agency reports. pic.twitter.com/WcOjT9m3n0 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 8, 2026

Και λίγη ώρα μετά τις εκρήξεις, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) αναφέρει στο X ότι, κατόπιν εντολής του Τραμπ, οι δυνάμεις της «έχουν αρχίσει να διεξάγουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον του Ιράν για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Ιράν: Υπόσχεται «ισχυρή απάντηση» στις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται πως τα νέα πλήγματα έρχονται σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το τελευταίο κύμα αμερικανικών επιθέσεων που στόχευσαν διάφορες τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συστημάτων ραντάρ και άλλων τοποθεσιών.

Το Ιράν «υπόσχεται να αντιδράσει», λέγοντας ότι θα υπάρξει «ισχυρή απάντηση» εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.

Η προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν ξανά στο Ιράν απόψε.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και είναι πολύ, πολύ πιθανό να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Αl Jazeera