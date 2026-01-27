Το Άμστερνταμ τοποθετεί ειδικές σκάλες για να σκαρφαλώνουν οι γάτες που πέφτουν στα κανάλια του

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Άμστερνταμ ενέκριναν δαπάνη 100.000 ευρώ για να εγκαταστηθούν ειδικά σκαλοπάτια κατά μήκος των καναλιών στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε μια προσπάθεια να σωθούν γάτες και άλλα ζώα που πέφτουν στο νερό, όπως αναφέρει η εφημερίδα Het Parool.

Μέσα στο 2026, τουλάχιστον 19 γάτες έχουν πνιγεί στα κανάλια της πόλης, αδυνατώντας να σκαρφαλώσουν έξω. Το στοιχείο αυτό στάθηκε η αφορμή για την σχετική πρόταση του φιλοζωικού κόμματος PvdD (Κόμμα για τα Ζώα).

Τον Ιούνιο, πρώτη η πόλη Άμερσφοορτ ανακοίνωσε την εγκατάσταση 300 σειρών σκαλιών κατά μήκος των υδάτινων οδών της, με στόχο την προστασία της άγριας ζωής. Ακολουθώντας το παράδειγμά της, το Άμστερνταμ αποφάσισε να αναθέσει στην οργάνωση προστασίας ζώων Dierenambulance τον εντοπισμό των σημείων όπου οι γάτες κινδυνεύουν περισσότερο, ώστε εκεί να τοποθετηθούν οι έξοδοι διαφυγής.

Οι γάτες καταλήγουν συχνά στο νερό όταν τρομάζουν, εξήγησε η Μάγκι Ρούιτενμπεργκ από το Κέντρο Γνώσης για τις Γάτες (Katten Kenniscentrum), μιλώντας στην εφημερίδα Volkskrant. Αν και μπορούν να κολυμπήσουν, εξαντλούνται γρήγορα, καθώς το βρεγμένο τρίχωμά τους γίνεται βαρύ. «Μια σκάλα μπορεί κυριολεκτικά να τους σώσει τη ζωή, αρκεί να υπάρχουν αρκετές», σημείωσε.

Τα ίδια κανάλια αποδεικνύονται επικίνδυνα και για τους ανθρώπους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 14 άτομα τον χρόνο πνίγονται ακουσίως στα νερά της ολλανδικής πρωτεύουσας. Την περίοδο 2014–2024 καταγράφηκαν 142 θάνατοι, με πολλά από τα θύματα να είναι ξένοι τουρίστες που έπεσαν στα κανάλια υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Στα τμήματα των καναλιών που έχουν ανακαινιστεί, οι όχθες διαθέτουν πλέον ειδικά προεξέχοντα στηρίγματα, ώστε όποιος πέσει στο νερό και δεν μπορεί να βγει, να έχει τουλάχιστον ένα σημείο να κρατηθεί.