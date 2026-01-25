Άμστερνταμ: «Στοπ» στα μεγάλα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω τραυματισμών πεζών

Το Άμστερνταμ σχεδιάζει να απαγορεύσει τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα από το κύριο αστικό ιστό του, μετά την αύξηση των ατυχημάτων και των τραυματισμών που αποδίδονται σε απερίσκεπτους ποδηλάτες.

Η απαγόρευση των ποδηλάτων ικανοποίησε τους ακτιβιστές για την ασφάλεια, αλλά ενόχλησε ορισμένους ποδηλάτες, οι οποίοι είπαν ότι συγκρούεται με την εικόνα της πόλης.

Τα ποδήλατα επιτρέπεται να κινούνται με ταχύτητα έως και 60 χιλιόμετρα την ώρα στα στενά δρομάκια και μονοπάτια του Άμστερνταμ.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει ορίσει ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης.

Αυξημένοι οι τραυματισμοί από υπερμεγέθη ποδήλατα στο Άμστερνταμ

Η δημοτική σύμβουλος Μέλανι φαν ντερ Χορστ, η οποία πρότεινε πρώτη την κίνηση, είπε ότι είχε κατακλυστεί από παράπονα από πεζούς. Ηλικιωμένοι έχουν δηλώσει ότι ανησυχούν μήπως χτυπηθούν και ορισμένες γυναίκες έχουν αναφέρει ότι δέχτηκαν χτυπήματα από διερχόμενους αναβάτες.

«Βλέπουμε πολλά υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα να πηγαίνουν με πάνω από 50 ή 60 χιλιόμετρα την ώρα. Υποτίθεται ότι πρέπει να πηγαίνουν μόνο με 25 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε είναι πολύ επικίνδυνο», είπε η φαν ντερ Χορστ.

Τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα - τα οποία ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα χοντρά ελαστικά τους, τις μεγάλες μπαταρίες και το βαρύ σκελετό τους - είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους οδηγούς και τους οδηγούς διανομών.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους των 800.000 κατοίκων χρησιμοποιούν κάποιο είδος ποδηλάτου καθημερινά στο 'Αμστερνταμ, μια πόλη φημισμένη για τους ποδηλατόδρομους της.

Από όλα τα ποδήλατα που πωλήθηκαν στην Ολλανδία το 2024, το 48% ήταν ηλεκτρικά και ένα άλλο 13% ήταν υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα, σύμφωνα με την ένωση οχημάτων RAI.

Τον Οκτώβριο, τα ολλανδικά νοσοκομεία διαπίστωσαν ότι άτομα που τραυματίστηκαν από υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα είχαν 70% περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν επιπλέον ιατρική περίθαλψη σε σχέση με άτομα που τραυματίστηκαν σε συμβατικά ποδήλατα.

Με πληροφορίες από Reuters