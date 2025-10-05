Άμστερνταμ: 250.000 διαδηλωτές της «Κόκκινης Γραμμής» ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Άμστερνταμ, ντυμένοι στα κόκκινα, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Να σταματήσει η γενοκτονία».

Οι διοργανωτές της διαδήλωσης, με τίτλο «Κόκκινη Γραμμή», ανέφεραν ότι περίπου 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

«Αναμένω να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ, να σταματήσει κάθε εμπορική δραστηριότητα μαζί του και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Πόος, 68 ετών, που ταξίδεψε από το Αϊντχόφεν στο Άμστερνταμ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση της χώρας. «Ντρέπομαι βαθύτατα για αυτά που κάνει η κυβέρνηση, για τη στάση που έχει υιοθετήσει», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης, φορώντας έναν κόκκινο μπερέ.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, η Ολλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Παρά τη βροχή, οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους για πολλές ώρες.

