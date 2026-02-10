Άμπου Ντάμπι: Έλληνας προξενικός υπάλληλος εξέδιδε παράνομες βίζες - Εισέπραξε 708.000 ευρώ

Επικυρώθηκε την Τρίτη (10/2) από τον Άρειο Πάγο η ποινή που έχει επιβληθεί σε υπάλληλο του ελληνικού προξενείου στο Άμπου Ντάμπι, ο οποίος χορηγούσε «παράνομες βίζες» σε πολίτες τρίτων χωρών.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο υπάλληλος του προξενικού γραφείου της ελληνικής πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι κατηγορείται ότι από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Απρίλιο του 2008 βεβαίωνε διαβατήρια, έτσι ώστε πολίτες τρίτων χωρών να μπορούν να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Τότε, είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξη, ποινή που επικύρωσε ο Άρειος Πάγος, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με την απόφαση, επικύρωσε και την ποινή της οριστικής παύσης καθηκόντων του.

Ο προξενικός υπάλληλος, όπως σημειώνουν οι ίδιες αναφορές, ζητούσε 6.000 ευρώ για κάθε παράνομη βίζα, και μέσα στους 15 μήνες φέρεται να εισέπραξε παρανόμως 708.000 ευρώ.