Αμήχανη στιγμή στο Ουίνδσορ: Η Καμίλα κάνει νεύμα στην Κέιτ να αποχωρήσει από συζήτηση με τη Μελάνια

Οι κάμερες κατέγραψαν μια μάλλον αμήχανη στιγμή ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στο Γουίνδσορ.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος στο Κάστρο του Γουίνδσορ, πριν το συνοδεύσουν στη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με τα βίντεο από την τελετή, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του αντάλλαξαν χαιρετισμούς με τον βασιλιά και τη βασίλισσα, ο Κάρολος συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο και η Καμίλα με τη Μελάνια. Όταν η Κέιτ προσέγγισε, μπήκε κι εκείνη στη συζήτηση με τη Μελάνια, την ώρα που η Καμίλα παρακολουθούσε σιωπηλή.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η βασίλισσα έκανε μια διακριτική κίνηση με το χέρι προς την πριγκίπισσα, υποδεικνύοντάς της να απομακρυνθεί. Η Κέιτ χαμογέλασε, αποχαιρέτησε τη Μελάνια και κατευθύνθηκε προς τον Ουίλιαμ, αφήνοντας χώρο ώστε το γκρουπ να παραταχθεί για την άφιξη των αμαξών.

Στη συνέχεια, Καμίλα και Μελάνια μίλησαν ξανά για λίγο, πριν επιβιβαστούν στη σκωτσέζικη κρατική άμαξα. Μπροστά, στην ιρλανδική άμαξα, επέβαιναν ο βασιλιάς Κάρολος με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ μοιράστηκαν την ημι-κρατική άμαξα με τον Αμερικανό πρέσβη στο Λονδίνο, Γουόρεν Στίβενς, και τη σύζυγό του.

Η τελετή υποδοχής αποτελεί παραδοσιακά κορυφαία στιγμή των επίσημων επισκέψεων, με το επόμενο μεγάλο γεγονός να είναι το αποψινό δείπνο στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Με πληροφορίες από People